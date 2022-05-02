UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası - Son Dakika
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UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası

02.05.2022 23:01
UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle UEFA, Moskova'ya bir dizi yaptırım uyguladı. Bu yaptırımlar kapsamında, UEFA, Rus takımlarını 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne almayacağını duyurdu. Bu karar ise Avrupa yolu görünen Türk takımlarının işine yaradı. İşte UEFA'nın organizasyonlarına katılacak Türk takımlarının yeni yol haritası.

UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus futbol takımlarının gelecek sezon da Avrupa kupalarından men edildiğini ve EURO 2028 ve EURO 2032 Avrupa Şampiyonaları ev sahipliği başvurularının geçersiz sayıldığını açıkladı.

TRABZONSPOR PLAY-OFF'LARDAN KATILACAK

Bu karar, 2022-23 sezonu için UEFA ülke sıralamasında 13. sırada yer alan Türkiye'nin, 12. sıraya yükselmesini sağladı. Böylece Süper Lig 'de şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım sürecine 3. ön eleme yerine play-off'tan katılacak. Yani bordo-mavililer, iki ön eleme yerine tek ön eleme oynayacak.

LİG İKİNCİSİ DEVLER LİGİNDE DAHA AZ ÖN ELEME OYNAYACAK

Ligde ikincilik için yarışan Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir ise Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu yerine 3. ön eleme turundan başlama şansını yakalayacak.

AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlaması beklenen Ziraat Türkiye Kupası galibi de bir turu pas geçerek play-off turundan Avrupa serüvenine başlayacak. UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan adım atacak olan Süper Lig üçüncüsü ise bir tur geç başlayarak 3. eleme turundan turnuvaya dahil olacak.

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Son Dakika Spor UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası - Son Dakika
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