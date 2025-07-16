UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu Başladı

AVRUPA futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1'inci Eleme Turu rövanş karşılaşmaları bugün oynanan 12 mücadeleyle başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
FC Milsami Orhei (Moldova) - Kuopio (Finlandiya) 0-0
KF Shkendija (Kuzey Makedonya) - The New Saints FC (Galler): 2-1
Malmö (İsveç) - Iberia 1999 (Gürcistan): 3-1
RFS (Letonya) - Levadia (Estonya): 1-0
Differdange 03 (Lüksemburg) - Drita (Kosova): 2-3
Lincoln Red Imps (Cebelitarık)- Vikingur (Faroe Adaları): 1-0
Breidablik (İzlanda) - KF Egnatia (Arnavutluk): 5-0
Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek) - Virtus AC 1964 (San Marino): 2-1
Kairat Almaty (Kazakistan) - NK Olimpija (Slovenya): 2-0
Buducnost (Karadağ) - Noah (Ermenistan): 2-2
Inter Escaldes (Andorra) - FCSB (Romanya): 2-1
Hamrun Spartans (Malta) - Zalgiris (Litvanya): 2-0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1'inci Eleme Turu rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak 2 müsabakayla sonlanacak.
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