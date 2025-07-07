UEFA Şampiyonlar Ligi Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın ve çarşamba günü oynanacak 1. eleme turu maçları ile yeni sezon heyecanı başlayacak.
Bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen Avrupa'nın 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk tur maçları yarın ve 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Program şöyle:
-Salı:
KuPS Kuopio (Finlandiya)-FC Milsami Orhei (Moldova)
FC Iberia 1999 (Gürcistan)- Malmö (İsveç)
FC Noah (Ermenistan)-FK Buducnost (Karadağ)
FC Levadia (Estonya)-FC RFS (Letonya)
NK Olimpija (Slovenya)-FC Kairat Almaty (Kazakistan)
The New Saints FC (Galler)-KF Shkendija (Kuzey Makedonya)
FC Drita (Kosova) - FC Differdange 03 (Lüksemburg)
Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık)
KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)
Virtus AC 1964 (San Marino)-HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)
Çarşamba:
FK Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans FC (Malta)
PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan)-FC Dinamo-Minsk (Belarus)
Fotbal Club FCSB (Romanya) -Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)
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