Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi

25.08.2022 20:25
Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi, İstanbul'da gerçekleştirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilen kuranın ardından belli oldu. 27 yıl sonra Türkiye'nin temsil edilmediği organizasyonda yapılan kura çekiminin ardından Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Ajax, Liverpool, Napoli, RangersB Grubu: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club BruggeC Grubu: Bayern Münih, Barcelona, Inter, Viktoria PlzenD Grubu: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting CP, MarsilyaE Grubu: Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo ZagrebF Grubu: Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk, CelticG Grubu: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, KopenhagH Grubu: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi HaifaGRUP MAÇLARI 6-7 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK, FİNAL KARŞILAŞMASI İSTANBUL'DA OYNANACAKŞampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup 3'üncüleri ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun final karşılaşması İstanbul'da yapılacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final karşılaşması, 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak.YILIN FUTBOLCUSU VE YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDUŞampiyonlar Ligi kura çekiminin gerçekleştirildiği organizasyonda Avrupa'da yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödüllerini kazanan isimler de açıklandı. Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü Real Madrid ile hem Şampiyonlar Ligi hem de LaLiga şampiyonluğu yaşayan Karim Benzema'nın oldu. Avrupa'da Yılın Teknik Direktörü ödülünü ise Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti elde etti. Kadınlarda ise Yılın Futbolcusu ödülünü Alexia Putellas, Yılın Teknik Direktörü ödülünü Sarina Wiegman kazandı.

Ayrıca UEFA Başkanlık Ödülü, İtalya Milli Takımı ve Milan'ın eski teknik direktörü Arrigo Sacchi'ye verildi. 76 yaşındaki Sacchi, 1988-1989 ve 1989-1990 sezonlarında Milan ile Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

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Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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