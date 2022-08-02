UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.
Play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.
Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
Eşleşmeler şöyle:
Şampiyonlar yolu
Karabağ (Azerbaycan)/ Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova)/ Viktoria Plzen (Çekya)
Bodo Glimt (Norveç)/ Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan)/ Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Maccabi Haifa (İsrail)/ Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)? - Kızılyıldız (Sırbistan)/ Pyunik (Ermenistan)
Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)
Lig yolu
Dinamo Kiev (Ukrayna)/ Sturm Graz (Avusturya) - ?? Benfica (Portekiz)/ Midtjylland (Danimarka)
Union Saint-Gilloise (Belçika)/ Rangers (İskoçya) - Monaco (Fransa)/ PSV (Hollanda)
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