UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu

02.08.2022 13:26
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.

Play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu

Karabağ (Azerbaycan)/ Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova)/ Viktoria Plzen (Çekya)

Bodo Glimt (Norveç)/ Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan)/ Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Maccabi Haifa (İsrail)/ Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)? - Kızılyıldız (Sırbistan)/ Pyunik (Ermenistan)

Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

Lig yolu

Dinamo Kiev (Ukrayna)/ Sturm Graz (Avusturya) - ?? Benfica (Portekiz)/ Midtjylland (Danimarka)

Union Saint-Gilloise (Belçika)/ Rangers (İskoçya) - Monaco (Fransa)/ PSV (Hollanda)

YORUMLAR
500
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak Trabzon spor: Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak Trabzon spor: Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:14 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti
13:10 Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor
12:58 İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, HDP'yi AK Parti'nin gizli ortağı ilan etti: Büyük Türk Milleti size haddinizi bildirecek
12:36 Kayseri'de kan donduran olay! Dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar, ağaca asılı halde ceset buldular
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 13:40:38. #1.13#
SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement