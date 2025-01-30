UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Takımları Belli Oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşaması bugün oynanan son maçların ardından sona erdi. Sıralamada ilk 8 içerisinde yer alan; Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa adını son 16 turuna yazdırdı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşamasının 8'inci ve son haftası 18 karşılaşma ile tamamlandı. Mücadelelerin ardından son 16 turuna yükselen ilk takımlar belli olurken, play-off oynayacak takımlar da netleşti. İlk 8 içerisinde yer alan; Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa son 16 biletini aldı. 9 ile 24 arasında sıralanan; Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV Eindhoven, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting CP ve Club Brugge play-off turunda yer alırken; Dinamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, RB Leipzig, Girona, Salzburg, Slovan Bratislava ve Young Boys ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü yapılacak. Play-off'ta ilk maçlar 11-12 Şubat'ta, rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat'ta oynanacak. Bu turda rakiplerini eleyen 8 takım, adını son 16 turuna yazdırmış olacak.

HALİL UMUT MELER, YOUNG BOYS - KIZILYILDIZ MAÇINI YÖNETTİ

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İsviçre'nin Young Boys ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yönetti. İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 23.00'de başlayan mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Karşılaşma konuk ekip Kızılyıldız'ın 1-0 üstünlüğü ile bitti. Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golü 69'uncu dakikada Guelor Kanga kaydetti.

Öte yandan maçın hakemi Halil Umut Meler, mücadelede iki kez sarı kartına başvurdu. Meler, karşılaşmanın 82'nci dakikasında ev sahibi ekipte Miguel Changa Chaiwa'ya, 90+4'üncü dakikada ise konuk ekipte Ivan Gutesa'ya sarı kartını çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:

Juventus – Benfica: 0-2

Stuttgart – Paris Saint-Germain: 1-4

Aston Villa – Celtic: 4-2

Young Boys – Kızılyıldız: 0-1

PSV Eindhoven – Liverpool: 3-2

Girona – Arsenal: 1-2

Inter – Monaco: 3-0

Bayern Münih – Slovan Bratislava: 3-1

Barcelona – Atalanta: 2-2

Sturm Graz – RB Leipzig: 1-0

Salzburg – Atletico Madrid: 1-4

Brest – Real Madrid: 0-3

Manchester City – Club Brugge: 3-1

Borussia Dortmund – Shakhtar Donetsk: 3-1

Lille – Feyenoord: 6-1

Sporting CP – Bologna: 1-1

Dinamo Zagreb – Milan: 2-1

Bayer Leverkusen – Sparta Prag: 2-0