Uğurcan Çakır: Avrupa Hedefimiz Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Uğurcan Çakır: Avrupa Hedefimiz Devam Ediyor

Uğurcan Çakır: Avrupa Hedefimiz Devam Ediyor

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, takım olarak Avrupa hedefini sürdüreceklerini belirtti.

29.12.2024 12:54
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Trabzon spor kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, sezonun inişli çıkışlı geçtiğini belirterek, son haftalarda takım olarak toparlandıklarını ve Avrupa hedefini sürdürdüklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, takım kaptanı Uğurcan Çakır, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çakır, Trabzonspor'un bu sezon zaman zaman zorlu süreçler yaşadığını ancak son haftalarda yükselen bir ivme yakaladıklarını belirtti.

Takımın sezon içindeki dalgalı performansını değerlendiren Uğurcan Çakır, "Trabzonspor'da büyük başarılara imza attık. Ancak inişler ve çıkışlar futbolun bir parçası. Bu sezon takım olarak istediğimiz düzeyde olamasak da bireysel performansımdan memnunum. Kötü giderken daha fazla çalışıp takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Son haftalarda takım olarak da daha iyi bir performans sergiliyoruz" dedi.

Çakır, yeni katılan oyuncuların uyum sürecinin bazı zorluklara neden olduğunu vurgulayarak, "Sezon başında birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. Bu durum doğal olarak bir uyum sorununu beraberinde getirdi. Ancak artık bu süreci aştığımızı düşünüyorum. Özellikle son 3-4 haftadır sahada daha iyi bir oyun ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transfer iddialarına yanıt

Uğurcan Çakır, hakkında çıkan Galatasaray'a transferiyle ilgili iddiaları için ise, "Ben Trabzonsporluyum ve bu takımın kaptanıyım. Burada oynamaktan çok mutluyum. Çıkan haberler ilgimi çekmiyor. Şehrimi ve takımımı seviyorum" şeklinde konuştu.

"Büyük maçların havası farklı"

Büyük maçlarda gösterdiği performansla ilgili de konuşan 28 yaşındaki kaleci, "Büyük maçların havası her zaman farklı oluyor. Her maça aynı motivasyonla çıkmaya çalışıyorum ama büyük maçlar oyunculara ekstra bir motivasyon getirebiliyor. Yine de bütün maçlara 3 puan hedefiyle hazırlanmak gerektiğini takım arkadaşlarımızla sık sık konuşuyoruz" diye konuştu.

"Sürekli değişen savunma hattı zorladı"

Savunma hattında yaşanan değişikliklerin zorluklarını da değerlendiren başarılı file bekçisi, "Bir alışma süreci oluyor elbette. Hep birlikte oynamamız gerektiğini düşünüyorum çünkü Savic, Serdar, Batagov ve Hüseyin arasında yaşanan sakatlıklardan dolayı sürekli bir değişim oldu ve ideal 11'i ben bilmiyorum, kimsede bilmiyor. Kim oynarsa oynasın sahaya en iyisini yansıtmak durumundayım" açıklamasında bulundu.

Futbolun içinde kalmaya çalıştıklarını vurgulayan Uğurcan Çakır, "Hakem hataları bize de oluyor. Hakemler hata yapabiliyor ancak bu konuyu konuşmak istemiyorum. İçimizde düşündüklerimiz farklı şeyler. Trabzonspor camiası olarak sahada kalmaya ve futbol oynamaya odaklanıyoruz" dedi.

Öz kaynaklardan gelen oyunculara taraftarların gösterdiği tepkiler için ise Çakır, "İnsan sevdiğine tepki gösterir. Tepkiler doğal çünkü sonuçta başarı odaklı bir spor yapıyoruz. İnsan, sevdiğine daha çok kızar, ben bunu böyle görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa hedefim yüzde yüz var"

Manchester United'ın kendisini transfer planlarında olduğu yönündeki soruya ise Çakır, "Orada Altay kardeşimiz oynuyor. Böyle bir şeye gerek yok, inşallah orada Altay başarılı olur. Tabii ki Avrupa hedefim her zaman var. Kendimi ona göre hazırlayıp, orada kendimi göstermek istiyorum. Futbolu bıraktığımda 'Neden Avrupa'ya gitmedim?' demek istemiyorum. Yüzde 100 böyle bir hedefim var. Net bir teklif gelirse, başkanımızla oturur konuşuruz" diye yanıt verdi.

Türkiye Kupası hedefi

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerine değinen Uğurcan Çakır, "Kupayı kazanmak bizim için en gerçekçi hedeflerden biri. Alanya ve Rize maçlarını evimizde oynayacağız. İskenderun maçını deplasmanda oynayacağız ama iyi bir fikstüre sahibiz. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bordo-mavililerin kaptanı, sezonun geri kalanında Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceklerini ve bu hedef doğrultusunda çok çalıştıklarını da ifade etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uğurcan Çakır: Avrupa Hedefimiz Devam Ediyor - Son Dakika

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