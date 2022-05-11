Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi - Son Dakika
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Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi

11.05.2022 19:24

Türkiye Kupası yarı finalinde Kayserispor'a 4-2 yenilen Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır karşılaşma sonu yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Kayserispor taraftarını hedef alarak, "Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar." sözlerini söyleyen Çakır'a, Fenerbahçe taraftarı Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi. Eski kalecinin saha içerisinde ne yaşanırsa yaşansın kendi taraftarını rakip taraftarlara karşı kışkırtmadığı belirtildi.

Kayserispor'a 4-2 kaybederek Türkiye Kupası'na yarı final turunda veda eden Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından gündeme oturan açıklamalarda bulunmuştu.

"BU YAŞANANLARI UNUTMASINLAR"

Ev sahibi takım taraftarının sahaya yabancı madde atmasına isyan eden Çakır, "Sadece Kayserispor takımını tebrik ediyorum çünkü taraftar maçın başından itibaren ellerine ne geçtiyse sahaya fırlattı. Buraya şampiyon bir takım geldi, o hürmeti beklerdik. Çok çirkin görüntüler oldu. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk. Çok ayıp. Bir de biz bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar." ifadelerini kullanmıştı.

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Uğurcan Çakır'ın sözleri kıyameti kopardı! Volkan Demirel videosu paylaşmayan Fenerbahçeli kalmadı

SOSYAL MEDYADA VOLKAN DEMİREL FIRTINASI

Bu sözlere Kayserispor ve Fenerbahçe taraftarı tepki gösterirken, sosyal medyada Volkan Demirel kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, efsane kalecileri Volkan Demirel'in saha içerisinde ne yaşanırsa yaşansın hiçbir zaman kendi taraftarını rakip taraftara karşı kışkırtmadığını belirtti.

Uğurcan Çakır'ın sözleri kıyameti kopardı! Volkan Demirel videosu paylaşmayan Fenerbahçeli kalmadı
Uğurcan Çakır'ın sözleri kıyameti kopardı! Volkan Demirel videosu paylaşmayan Fenerbahçeli kalmadı
Uğurcan Çakır'ın sözleri kıyameti kopardı! Volkan Demirel videosu paylaşmayan Fenerbahçeli kalmadı
Uğurcan Çakır'ın sözleri kıyameti kopardı! Volkan Demirel videosu paylaşmayan Fenerbahçeli kalmadı
Uğurcan Çakır'ın sözleri kıyameti kopardı! Volkan Demirel videosu paylaşmayan Fenerbahçeli kalmadı
YORUMLAR
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Volkan Demirel, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi - Son Dakika
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