Uğurcan Çakır Takım Arkadaşlarını Sıraladı - Son Dakika
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Uğurcan Çakır Takım Arkadaşlarını Sıraladı

Uğurcan Çakır Takım Arkadaşlarını Sıraladı
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Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, takım arkadaşlarının enlerini açıkladı, komiklikten çalışkanlığa.

GALATASARAY'IN milli file bekçisi Uğurcan Çakır, takım arkadaşlarının 'en'lerini sıraladı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Çakır, takımın en komiğinden en çalışkanına, en şık giyineninden en disiplinlisine kadar birçok kategoride tercihini açıkladı.

Takımın en komik isminin Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı ve Lucas Torreira olduğunu belirten Uğurcan Çakır, en hırslı futbolcu olarak ise Rolland Sallai'yi gösterdi.

Antrenmanlarda kendisini en çok zorlayan oyuncuların Victor Osimhen ve Mauro Icardi olduğunu ifade eden milli kaleci, takımın en sert şut çeken futbolcularının ise Gabriel Sara ve Leroy Sane olduğunu söyledi.

Çakır, takımın en profesyonel isimleri olarak Lucas Torreira, Rolland Sallai, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'yı gösterirken, en sessiz oyuncunun Renato Nhaga, en konuşkan futbolcuların ise İsmail Jakobs ve Yunus Akgün olduğunu dile getirdi.

Takımın en sempatik ismi sorulan Uğurcan, Lucas Torreira cevabını verdi. Kendisine en çok destek olan takım arkadaşları hakkında da konuşan Çakır; Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve milli takımdan arkadaşlarının kendisine destek olduğunu belirtti. Çakır ayrıca, Galatasaray'a geldiği dönemde Mario Lemina'nın kendisini çok güzel karşıladığını söyledi.

Birlikte oynamaktan en çok keyif aldığı isimleri de açıklayan milli kaleci, Mario Lemina'yı öne çıkarırken, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen'i de bu kategoride değerlendirdi.

Takımın en şakacı isimleri olarak Lucas Torreira, İsmail Jakobs, Eren Elmalı ve Yunus Akgün'ü gösteren Çakır, en disiplinli futbolcunun ise kaptan Abdülkerim Bardakcı olduğunu ifade etti.

Takımın DJ'i olarak Yunus Akgün'den memnun olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Yunus kalsın. Yunus'un şarkılarını seviyorum. Onlar benim şarkılarımı beğenmiyor" dedi.

En geç telefonlara cevap veren takım arkadaşının Eren Elmalı olduğunu söyleyen Çakır, en şık giyinen futbolcuların Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, İsmail Jakobs ve Leroy Sane olduğunu belirtti. En çalışkan isimler arasında ise Rolland Sallai, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ı gösterdi.

Çakır, maçın son dakikasında kırmızı kart görmesi halinde kaleyi emanet edeceği savunmacının ise Rolland Sallai olacağını söyledi. Milli kaleci, "Sallai'yi koyarım. Sallai her yerde oynuyor zaten, kalede de oynar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk mu, Avrupa'da başarı mı?" sorusuna da yanıt veren Uğurcan Çakır, tercihini şampiyonluktan yana kullandı.

Çocukluk idolünün ise eski milli kaleci Onur Kıvrak olduğunu belirten Çakır, "Onur Kıvrak ile beraber oynadım, ondan çok şey öğrendim. Onur Kıvrak diyebilirim" dedi.

Kaynak: DHA

Uğurcan Çakır, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır Takım Arkadaşlarını Sıraladı - Son Dakika

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