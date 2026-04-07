Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

07.04.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile oynayacağı karşılaşma için İzmir’e geldi. Sarı-kırmızılılara havalimanında taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Uğurcan Çakır kendisine verilen özel destek sonrası taraftarlara üçlü çektirdi.

Galatasaray Futbol Takımı, Göztepe ile çarşamba günü yapacağı Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçı için İzmir'e geldi.

GALATASARAY'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi karşılayan Galatasaraylı taraftarlar, futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Taraftarlar, çiçek verdikleri kaleci Uğurcan Çakır ve teknik direktör Okan Buruk ile fotoğraf çektirdi. Taraftarın büyük bir destek verdiği Uğurcan Çakır, taraftarlara "üçlü" çektirdi. Galatasaray kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 19:30:43. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.