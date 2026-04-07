Uğurcan Çakır\'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Galatasaray Futbol Takımı, Göztepe ile çarşamba günü yapacağı Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçı için İzmir'e geldi.

GALATASARAY'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi karşılayan Galatasaraylı taraftarlar, futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Taraftarlar, çiçek verdikleri kaleci Uğurcan Çakır ve teknik direktör Okan Buruk ile fotoğraf çektirdi. Taraftarın büyük bir destek verdiği Uğurcan Çakır, taraftarlara "üçlü" çektirdi. Galatasaray kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.