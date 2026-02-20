\'\'Uğurlu geleceğim\'\' demişti! Özgür Özel\'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Nottingham Forest'la karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Nottingham Forest, 3-0'lık kazandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, zorlu karşılaşmayı yerinden izlemek üzere Chobani Stadyumu'na gitti. Özel, mücadeleyiGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte yan yana izledi.
Maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, bir gazetecinin "Fenerbahçe'ye uğurlu gelecek misiniz?" sorusuna cevap vererek, "Ben zaten Fenerbahçe'ye gönülden bağlıyım. Bütün takımlarımız gibi Avrupa'da Fenerbahçe'yi destekliyoruz. Bugün de uğurlu geleceğini umuyorum. Büyük başarı bekliyorum.'' dedi.
Basın mensuplarına skor tahmininde de bulunan Özgür Özel, ''Skor tahminim 4-1.'' şeklinde ifadelerde bulundu.
İstediği oyunu sergileyemeyen temsilcimiz Fenerbahçe, mücadeleyi 3-0 kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in maç öncesi verdiği skor tahmini, maçın son düdüğünün ardından birçok kez paylaşılarak gündem oldu.
