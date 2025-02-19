Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar - Son Dakika
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Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı. Öne çıkan hakemler arasında Slovenyalı Slavko Vincic, Romanyalı Istvan Kovacs, Fransız Clement Turpin ve Polonyalı Szymon Marciniak bulunurken, sarı-kırmızılılar, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor kulübünün bulunduğu kentte doğan Vincic'in tarafsız olmayacağı görüşünde.

19.02.2025 14:48
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi yabancı ve dünya çapında bir hakemin yöneteceğini açıkladı.

İşte gündemdeki ve atanması muhtemel yabancı hakemler;

SLAVKO VINCIC - SLOVENYA

Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Borussia Dortmund- Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSV- Juventus maçında görev alacak. Vincic, şu anda derbi için TFF'nin favorisi konumunda yer alıyor.

GALATASARAY İSTEMİYOR

Öte yandan Galatasaray cephesi ise Acun Ilıcalı ile yakın ilişkileri bulunduğunu iddia ettiği Vincic'in görev almasını istemiyor. Sarı-kırmızılılar, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor kulübünün bulunduğu kentte doğan Vincic'in tarafsız olmayacağı görüşünde.

Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar

ISTVAN KOVACS - ROMANYA

Kovacs, UEFA'nın beğendiği bir isim. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid- Manchester City rövanş maçında görev yapacak. Otoriter bir görüntü çiziyor. Euro2024'te Çekya-Türkiye maçını yönetmişti. Çekya'ya 2 kırmızı, 7 sarı kart, milli takımımıza tam 11 sarı kart göstermişti.

Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar

CLEMENT TURPIN - FRANSA

2010 yılında FIFA kokartı takmaya başlayan ve 2012'den beri UEFA Elit Hakemi olan 42 yaşındaki Turoin, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda görev aldı. Fransa Futbol Federasyonu, son yıllarda sürekli olarak 'Yılın Hakemi' seçti. 2021 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çaldı. EURO 2024'te görev aldı. 2020 yılında Levski Sofya ve Slavia Sofya derbisinde düdük çaldı.

Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar

SZYMON MARCINIAK - POLONYA

IFFHS tarafından 2023 ve 2024'te dünyanın en iyi hakemi seçilen Marciniak, derbiyi yönetmeye sıcak baktığını daha önce iki kez dile getirdi. 2009'da profesyonel hakemliğe başlayan ve 2011'den beri FIFA kokartı taşıyan Marciniak, 2018 UEFA Süper Kupası finalinde ve İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de görev aldı.

Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar
Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar

Türkiye Futbol Federasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Slovenya, Polonya, Romanya, Maribor, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Bilişim Hurda:
    TFF FENERİN EMİR ERİ OLMUŞ. FENER İSTER TFF YAPAR SONRA DA YAPI VAR BUNDAN ALÂ ŞİKECİ BİR YAPİ VARMI ARTIK MİLLETİN GÖZÜNE SOKA SOKA YAPIYORLAR SÜPERLİG DEĞİL REZİLLİG 33 37 Yanıtla
  • Sergen:
    FB avrupa liginde 32 takımdan; en çok sarıda 1.sırada, en çok kırmızıda 4.sırada. Bizim ligde kırmızı görmeyen FB ve Eyüp. MARCINIAK gibi kaliteli yabancı hakem GS'ın işine gelir. Vincic ise şaibeli, ayarlanmış, TARAFLI bi atama olur. 27 5 Yanıtla
  • Hacı Mehmet Dündar:
    tff başkanlığı diye bir kurum kalmamıştır. tff yi yöneten kulup başkanı bu kararı aldırmıştır. iyi incelenmesi lazım malum kulup başkanının o ülkedeki yatırımları vasıtası ile ananas ikramı varmı yokmu? 19 9 Yanıtla
  • Muhammedd:
    GS FB maçlarında, 2001 yılından beri GS kendi sahasında penaltı kullanmadı! GS'a kendi sahasında bile lehine penaltı verilmiyor verilemiyor! TFF değişiyor düzen değişmiyor. "üst üzey liglerdeki kaliteli" yabancı hakem zorunluluk! Ama kocun ve acunun atattığı şaibeleri olan sloven hakem maçı ayarlamaktır! 16 5 Yanıtla
  • yasin ünlü:
    değil yabancı hakem Acun'un kendisi yönetsin Ali Sami yenin çimlere göremeğiz. 12 8 Yanıtla
  • barış özcan:
    Slavko Vincic olacak. Ayrıca yabancı hakemde bile seçim yapmakta nedir böyle Adam şampiyonlar ligi finali yönetmiş Elit hakem kategorisinde. 9 9 Yanıtla
  • Can dostum:
    Delikanlı Adam Gibi Maç Yönetilecek. Kata Külle Olmazsa 15 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    bu işi en iyi layığı ile yapacak cumhur reisimiz erdogan dir 5 8 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    federasyon yine şikesaraydan olucak ama , göreceksiniz Fenerbahçem alnının teriyle basıcak Gs'ye 4 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    NEREDE KALDI YERLİ VE MİLLİ ONLARCA GIDA ÜRÜNÜNDE TAHŞİŞ YANİ TAKLİT VE YABANCI MADDE .TARIM BAKANLIĞI AÇIKLIYOR .GIDADA GÜVEN YOK. SPOR DA TEKNİK EKİP YABANCI MİLLİ TAKIM YABANCI ELİNDE FUTBOLCULAR YABANCI VAR HAKEMİ YABANCI ŞİMDİ ORTA HAKEM YABANCI ..... 4 2 Yanıtla
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