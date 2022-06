Uluslar Ligi'nin en genç takımı Türkiye, geleceğini inşa ediyor

Stefan Kuntz'un göreve gelmesiyle birlikte yeni bir döneme giriş yapan A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde yer alan takımlar arasında en düşük yaş ortalamasına sahip olan takım oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki 4'üncü karşılaşmasında Litvanya'yı 2-0 mağlup ederek 4'de 4 yaptı ve puanını 12'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Tekrardan B Ligi'ne yükselmek için büyük bir mesafe kaydeden milli takımda teknik direktör Stefan Kuntz ve başta Kenan Koçak olmak üzere yardımcıları, gençlere önem vermeye devam ediyor. Kuntz'un göreve gelmesiyle birlikte önce Salih Özcan ardından ise Ferdi Kadıoğlu, milli takıma kazandırıldı. Liglerin sona ermesinin ardından başlayan Uluslar Ligi'nde kadroya birçok genç oyuncu çağıran Stefan Kuntz, oyunculardan aldığı verimle de dikkat çekti.

ULUSLAR LİGİ'NDE YER ALAN TAKIMLAR ARASINDA EN GENCİ TÜRKİYEUzun yıllar Almanya U21 takımında görev aldıktan sonra A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz, gençlere verdiği değeri ve önemi, Türkiye'de de sürdürüyor. Avrupa takımlarına genç yaşlarda ihraç ettiğimiz futbolcu sayısı her geçen gün artarken, Kuntz da 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri için gençlere güvenerek yola çıktı. Comparisonator'un verilerine göre milli takımın kadrosundaki 26 oyuncunun yaş ortalaması 23.78. Türkiye'nin ardından 2'nci sırada ise 24.0 ortalama ile İzlanda, 24.8 ortalama ile İtalya ve 25.0 ortalama ile Ukrayna yer alıyor. Uluslar Ligi'nde yer alan takımlar arasında en yaşlı takım ise 29.0 ortalama ile Andorra olarak göze çarpıyor.SERDAR DURSUN YAŞ ORTALAMASINI DA GOL ORTALAMASINI YÜKSELTİYORAy-Yıldızlı ekibin kadrosunda yer alan en yaşlı oyuncu ise takımın en skoreri konumundaki Serdar Dursun. 30 yaşındaki golcü oyuncu Uluslar Ligi C Grubu'nda süre aldığı 3 maçta da gol kaydederken, toplamda 8 milli maçta rakip ağlara 7 gol bırakmayı başardı. 28 yaşındaki kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Kaan Ayhan, Serdar'dan sonra gelen isimler. Ay-Yıldızlı ekip grupta 14 gol atıp kalesini gole kapatırken, gol ortalamasında Serdar'ın katkısı etkili oldu.6 OYUNCU ULUSLAR LİGİ'NDE MİLLİ OLDUA Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un Uluslar Ligi maçları için aday kadroya dahil ettiği isimlerden 6'sı ilk kez milli formayı bu organizasyonda sırtına geçirdi. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Kasımpaşa ile başarılı bir sezon geçiren Eren Elmalı, Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, Rennes'in file bekçisi Doğan Alemdar, OH Leuven'de kiralık olarak forma giyen Cenk Özkacar ve Watford forması giyen Tiago Çukur, Türkiye adına ilk kez sahaya çıktı. KUNTZ, FERDİ'DEN VAZGEÇMEDİ

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, Uluslar Ligi'nde birçok oyuncuya forma şansı verdi. Deneyimli teknik adamın vazgeçemediği isimlerin ilk sırasında ise Ferdi Kadıoğlu yer aldı. Milli takımın Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Kadıoğlu, gösterdiği performans ve istekle, teknik heyetten tam not aldı. Milli formayla da sezon boyunca Fenerbahçe'de oynadığı sol bek pozisyonunda görev alan genç oyuncu, gelecekte Stefan Kuntz'un planlarında önemli bir yeri olacağının mesajını bu karşılaşmalarda verdi.