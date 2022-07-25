Uluslararası Bisiklet Yarışları'nda pedal sesleri Kayseri Erciyes'te yankılandı - Son Dakika
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Uluslararası Bisiklet Yarışları'nda pedal sesleri Kayseri Erciyes'te yankılandı

25.07.2022 15:45
Uluslararası Bisiklet Yarışları'nda pedal sesleri Kayseri Erciyes'te yankılandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti müsabakalarında Grand Prix Kayseri ve Grand Prix Erciyes etapları gerçekleşti.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti müsabakalarında Grand Prix Kayseri ve Grand Prix Erciyes etapları gerçekleşti. İki gün süren yarışlar bisiklet sporcularının kıran kırana geçen mücadelesine sahne oldu.

Kayseri Erciyes, Türkiye başka olmak dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel sporcuların katıldığı uluslararası yol bisiklet yarışına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Uluslararası Bisikletçiler Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş ve Spor A.Ş. destekleri ile gerçekleşen yarışlarda GP Erciyes ve GP Kayseri etapları tamamlandı. 7 yol bisikleti ve 4 dağ bisikleti olmak üzere 11 uluslararası bisiklet yarışlarının ilki 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü Grand Prix Erciyes etabı ile başladı. Bisikletçiler 141 kilometre uzunluğundaki GP Erciyes turunda Kayseri Bilim Merkezi önünden başlayıp Bünyan ve Sarıoğlan'ı aşarak Kayseri Bilim Merkezi önündeki bitiş noktasına pedal çevirdi. Bu parkurda Malezya'nın Terengganu Polygon Cycling Team takımından Jeroen Meijers birinci, Sakarya BB Spor Kulübü'nden Mykhaylo Kononenko ikinci, Spor Toto Continental Bisiklet Takımı'ndan Oleksandr Prevar ise üçüncü geldi. En genç sporcu ödülünü Özbekistan'ın Tashkent City Professional takımından Bekhzodbek Rakhimbaev elde etti.

Sporcular 131 km uzunluğundaki GP Kayseri etabında ise Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp İncesu, Hacılar ilçelerinden geçip Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da bulunan bitiş noktasında pedal çevirdi. Bisikletçilerin kıyasıya mücadele ettiği bu etapta ise Malezyalı Bisiklet Takımı Terengganu Polygon Cycling Team'den Anatolii Budiak birinci, yine aynı takımdan Metkel Eyop ikinci gelirken Özbekistan'ın Tashkent City Professional Bisiklet Takımı'ndan Akramjon Sunnatov üçüncü oldu. En genç sporcu ödülünü de Tashkent City Professional takımından Konstantin Elli elde etti. Derece elde eden bisikletçilere düzenlenen tören ile madalya ve kupaları Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu tarafından takdim edildi.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları 25 Eylül tarihine kadar devam edecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Bisiklet Yarışları'nda pedal sesleri Kayseri Erciyes'te yankılandı - Son Dakika

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