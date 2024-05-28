Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi başladı

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Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi bugün başladı. Kongrede açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, organizasyonun Türk futboluna önemli faydalar sağlayacağına inandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Milli Takımlar Kamp Merkez'inde 3 gün sürecek Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış programında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Uslu şefliğindeki Türk Müziği Topluluğu konser verdi. Kongreye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Yorulmazlar, teknik direktörler Cevat Güler, Hamza Hamzaoğlu, Tamer Tuna, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un genel müdürü Renay Onur ile çok sayıda antrenör ve akademisyen katıldı.

Mehmet Büyükekşi: "Bu organizasyonun Türk futboluna önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum"

Günümüzde pozitif bilimlerin sporun çok önemli parçası olduğunu dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Büyük hedeflere ulaşma yolunda, futbolun bilimle olan ilişkisini derinlemesine incelemek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen uluslararası futbol ve bilim kongresinin Türk sporuna katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Günümüzde pozitif bilimlerin sporun çok önemli bir parçası olduğu konusunda küresel bir ortak anlayışa sahibiz. Özellikle ileri futbol ülkelerinde artık bilimsel metodun ön planda olduğunu biliyoruz. Bizler de Türkiye Futbol Federasyonu olarak, gerek futbolcuların gerekse antrenörlerin kişisel gelişimi ile yakından ilgilenerek bilimin gösterdiği yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Federasyonumuzun tam desteğiyle düzenlenen bu kongrede, birbirinden değerli, alanlarında uzman spor ve bilim insanlarının katkılarını önemsiyoruz. Her iki alanda da katılımcıların, yeni bilimsel gelişmelerden faydalanarak yeni ufuklar edinileceğine inanıyorum. Futbol, sahada oynanan bir oyun olmanın ötesinde, bilimin farklı disiplinleriyle de yolu sıkça kesişen ve sürekli gelişen bir spor. Bugün spor bilimi olarak adlandırdığımız akademik alan sayesinde futbolcuların fiziksel performanslarını artırmak, sakatlanma risklerini azaltmak ve en yüksek seviyede performans göstermelerini sağlamak mümkün hale geldi. Bu bilimsel yaklaşımlar, futbolcuların kariyerlerini uzatırken aynı zamanda oyunun kalitesini de artırıyor. Futbol ve bilim kongresinde düzenlenen özel oturumlarda, bireysel maç analizlerinden, kök hücre ve genetik araştırmaların futbol üzerindeki etkilerine kadar çok geniş bir alanda konuşmalar yapılacak. Bu oturumlardan elde edilecek çıktıların Türk futbolunun geleceğine önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum. Bilimin spora müspet katkıları üzerine söylenecek çok şey var. Bütün bunları üç gün sürecek kongrede alanında uzman isimlerden dinleyecek olmanın büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Futbol ve bilim kongresinin 17 yıl aradan sonra yeniden düzenlenmesine emek veren spor ve bilim insanlarına ve bu davete icabet eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle futbol ve bilim kongresinin Türk futboluna değer katmasını diliyor sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Mustafa Kurt ise kongrenin gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Futbol dünyanın gündemini etkileyecek, dünya spor ekonomisinin en büyük parçalarından biri. Böylesine güçlü bir yapının arka planında çok geniş bir bilimsel altyapı ve futbolu doğrudan etkileyen birçok bilim dalı yer almaktadır. Bilimin birçok alanından oldukça etkili bir şekilde faydalanan futbolun ulusal ve uluslararası düzeylerdeki bilimsel çalışmalarla daha güçlü bir altyapıya kavuşturulmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Kongremizin spor bilimine bireysel teknik, taktik ve kondisyonel gelişmelere farklı görüşlerden ve perspektiflerden bakmamızı sağlayacak olması açısından son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Kongremizin, futbolun ve futbolcunun gelişiminde bireysel teknik, antrenman ve performansın bilimsel bir çatı altında tüm yönleriyle ele alınacak olması açısından önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Mustafa Eröğüt: "Kongrenin paydaşı olmak büyük bir mutluluk"

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt de, "TFF olarak böyle önemli uluslararası futbol kongresinin paydaşı olmak büyük bir mutluluk. Ekim ayında Türk halkına güzel bir müjde verdik. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ülkemizde yapılacak. 2008'den beri peşinde olduğumuz bir hayaldi ve sonunda buna ulaştık. 2026 UEFA Avrupa Ligi finali Beşiktaş Stadı'nda, 2027 Konferans Ligi finali ise İstanbul veya Ankara'da düzenlenecek. Bunlar, ülkemiz adına çok güzel gelişmeler. 2027'de Avrupa Oyunları da Türkiye'de yapılacak. Bu organizasyon da bizim için çok kıymetli. Bu organizasyonların ülkeye alınmasından çok büyük emekler var. 2032'ye sekiz sene var. Tüm paydaşların üzerine büyük görev düşüyor. Devletimiz üzerine düşeni yaptı. 50'den fazla stadımız, 1 milyondan fazla koltuk kapasitemiz var. Bu muazzam bir kapasite. Tüm şehirlerimizin belediyeleri hazırlıklarını yapacak. Üniversitelerin de bu süreçlerin paydaşı olması lazım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL