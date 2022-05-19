Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası başladı - Son Dakika
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Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası başladı

19.05.2022 17:25
Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası başladı.

Marmaris Belediyesinin desteğiyle Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Litvanya, İtalya, Almanya, İngiltere, Sırbistan ve ABD'den 48 takım 600 sporcuyla katılıyor.

Organizasyonda 12 kadın ve 36 erkek takımı, 6 kategoride mücadele ediyor.

Karşılaşmalar, A klasmanı 25 hakem tarafından yönetiliyor.

Turnuvayı organize eden Gürol Yakal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turnuvanın her yıl büyüdüğünü, daha profesyonelleştiğini ve Marmaris'e büyük bir talep olduğunu söyledi.

Yurt içi ve yurt dışında turnuvalara katılarak organizasyonun büyümesine ve tanıtımına katkı sunduklarını belirten Yakal, "2,20 metrelik NBA'de oynamış oyuncular misafirimiz. Çok güzel, keyifli karşılaşmalar olacak. Bütün sporseverleri bekliyorum." diye konuştu.

Turnuva, 22 Mayıs Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.

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Kaynak: AA

Orhan Aydın, basketbol, Marmaris, Muğla, Spor, Son Dakika

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