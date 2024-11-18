Ümit Milli Takım Sırbistan ile Hazır - Son Dakika
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Ümit Milli Takım Sırbistan ile Hazır

Ümit Milli Takım, Sırbistan ile yarınki maç için hazırlıklarını tamamladı, maç 20.00'de.

18.11.2024 21:46
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Sırbistan ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecek Ümit Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idmanda Sırbistan maçının taktiği üzerinde duruldu.

Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yarın saat 20.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.

Millilerin aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)

Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (Hartberg), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Emir Ortakaya (Westerlo), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fatih Karagümrük), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Emre Demir (Sakaryaspor), Emir Bars (PSV Eindhoven II), Livan Burcu (1. FC Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Burak İnce (Slask Wroclaw), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

Forvet: Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor)

Kaynak: AA

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