Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 34 yaş küçük eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi - Son Dakika
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Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 34 yaş küçük eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi

21.08.2022 21:48

Ünlü futbol yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu, geçtiğimiz aylarda evlendiği kendisinden 34 yaş küçük avukat Ezgi Yavuz ile ilk kez Nişantaşı'ndaki bir kafede objektiflere yansıdı.

Eski hakem Erman Toroğlu (73), geçtiğimiz aylarda dünya evine girdiği kendisinden 34 yaş küçük avukat eşi Ezgi Yavuz'la Nişantaşı'ndaki bir kafede objektiflere yansıdı.

YAZLARINI BODRUM'DA GEÇİRİYOR

Yazları genellikle Bodrum'daki yazlığında geçiren Toroğlu, işleri gereği İstanbul'a geldiğini söylerken, ünlü tatil beldesindeki mekanların yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilmesini farklı bakış açısıyla değerlendirdi.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, yeni evlendiği 34 küçük eşiyle ilk kez görüntülendi

"ORTA SINIF BODRUM'DA BİTTİ"

"Beyaz yakalılar Bodrum'da yok oldu. Orta sınıf Bodrum'da bitti" diyen Erman Toroğlu, ünlü tatil beldesinde bu yaz bir lahmacun ayranın beş yüz liraya satılmasını da değerlendirdi.

Bu paralara lahmacun yiyecek turistlerin olduğunu, onların Yunanistan yerine ülkemize para bırakmaları gerektiğini savunan ünlü spor yorumcusu şöyle konuştu: Bir yerde ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Neden? Bir yerde diyoruz lahmacun beş yüz lira. Kardeşim Bodrum'da beş yüz liraya da lahmacun var 40-50 liraya da var.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, yeni evlendiği 34 küçük eşiyle ilk kez görüntülendi

"BEN O PARALARA YEMEM"

Lahmacuna beş yüz lira verecek olan adamın parasını ben Türkiye'de alayım, niye Yunanlı alsın Yunan adalarında. O turist öyle bir yere gidip onu istiyor. Ben o paralara yemem, gidip 50 liraya yiyorum. Gelen turistin parasını Yunanlı değil, biz alalım. Ben o parayı lahmacuna vermem, verene de mani olmayayım."

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, yeni evlendiği 34 küçük eşiyle ilk kez görüntülendi

"İMAJ DEĞİŞİKLİĞİMİN EVLİLİKLE İLGİSİ YOK"

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 34 yaş küçük avukat Ezgi Yavuz'la evlenen Erman Toroğlu, imaj değişikliğinin evlilikle ilgilisi olmadığını ancak eşinin kendisini kimi zaman yönlendirdiğini ifade etti. Toroğlu mutlu olduklarını anlatırken, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine araya geren Ezgi Yavuz "Bakalım kısmet, Allah bilir" yanıtın verdi.

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Kaynak: Snob Magazin

Erman Toroğllu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 34 yaş küçük eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi - Son Dakika

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