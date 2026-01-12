Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor - Son Dakika
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
12.01.2026 14:56
Brezilyalı futbolcu Hulk, 2019 yılında Camila Angelo ile evlenmişti. İki çocukları olduğu belirtilen çift, aradan geçen beş yılın ardından düğün yapma kararı aldı. Şimdilerde bebek bekleyen çiftin ilişkisi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Brezilyalı futbolcu Hulk, 2019 yılında Camila Angelo ile evlenmişti. İki çocukları olduğu belirtilen çift, aradan geçen beş yılın ardından düğün yapma kararı aldı.

Ünlü futbolcu, eşinin yeğeniyle evlendi

BOŞANMA VE İLİŞKİ SÜRECİ

Hulk'un, 12 yıllık eşi Iran Angelo de Souza ile 2019'da boşandığı hatırlatıldı. Boşanmanın arka planında "yasak aşk" olduğu iddiaları gündeme gelirken, Hulk ise ayrılık kararının hemen ardından Camila Angelo ile birlikte olduğunu kabul etmiş ve eski eşini aldattığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

Ünlü futbolcu, eşinin yeğeniyle evlendi

HULK'TAN PAYLAŞIM: SENİ SEVİYORUM

Hulk, mutlu gününe dair Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu mesajında, "Tanrı'nın ve aşkımızın vaatlerinin önünde, tek bir kalpte birleşiyoruz, sonsuzluğumuza birlikte başlıyoruz… Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor

    Yorumlar (1)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    buda picardinin farklı bir versiyonu. 2 0 Yanıtla
