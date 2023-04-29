Ünlü isimleri dolandıran özel banka şube müdürü Seçil Erzan ilk ifadesi ortaya çıktı! Dolandırlıkları arasında Fatih Terim, Arda Turan ve Muslera var - Son Dakika
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Ünlü isimleri dolandıran özel banka şube müdürü Seçil Erzan ilk ifadesi ortaya çıktı! Dolandırlıkları arasında Fatih Terim, Arda Turan ve Muslera var

29.04.2023 11:50

İstanbul'da özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Muslera gibi isimlerin de bulunduğu birçok kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. Bankanın bilgisi dışında para topladığını kabul eden Erzan, "2011'de kuzenimin söylemleri üzerine borsaya girdim, aldığım kağıtlar üç günde battı ve 1 milyon TL zarar ettim. Zararımı kapatmak adına insanlardan yatırım vaadinde bulunarak para aldım. 2021'den sonra iyice çıkmaza girdim" dedi.

Bakırköy'de özel bir bankada müdür olan Seçil Erzan, bankanın müşterisi olan aralarında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi arayarak bankanın 'gizli fon' verdiğini ve kendilerine para verirlerse bu fona yatırıp yüksek kar elde edebileceklerini söyledi.

ÖNCE PARA DAĞITARAK GÜVENLERİNİ KAZANDI

Erzan'a güvenen kişiler teklifi değerlendirip sözde 'gizli fon'a yatırması için şüpheliye elden yüksek miktarlarda para verdi. Bir süre kar dağıtır gibi para dağıtan Erzan böylelikle güven kazandı ve başka isimlere de ulaştı. Piyasadan yaklaşık 55 milyon dolar toplayan Erzan, para ödeyemeyince bazı kişiler savcılığa giderek şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Konuyla ilgili açılan soruşturma kapsamında Seçil Erzan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erzan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"2021'DEN SONRA İYİCE ÇIKMAZA GİRDİM"

Erzan'ın hem polis hem de savcılık ifadesinde bankanın bilgisi dışında para topladığını kabul etti. Yatırımlardan zarar ettiği için böyle bir yola başvurduğunu belirten Erzan, ifadesinde "2011 yılında teyzemin oğlunun yatırım söylemleri üzerine borsaya girdim, aldığım kağıtlar üç günde battı ve 1 milyon TL zarar ettim. 15 ay sonra Florya Şubesi'ne müdür olarak atandım. Önceki zararımı kapatmak adına tanıdığım güvendiğim insanlardan yatırım vaadinde bulunarak para aldım. Geriye dönük oluşan zararları kapatmaya başladım. 2021'den sonra iyice çıkmaza girdim" dedi.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seçil Erzan'ın topladığı paraları yurt dışına kaçırmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Erzan'ın irtibatlarını inceleyen ekipler, şüphelinin sık sık 5 kişiyle iletişim halinde olduğunu ve bu 5 kişinin farklı zamanlarda sık sık yurt dışına çıkış yaptığını belirledi. Ekipler söz konusu şüphelilerin İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'daki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 bin lira bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR (4)
  • Hasan Değirmenci: Sonuç ne şimdi Fatih Terim 20 bin karmı yapmış. Zuhahaha Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • ercan aksu: Dünya kadar para kazandılar,dünya kadar paraları var. doymamislar. hala daha çok kazanmak için yaptıklarına bak.ayip ayıp.insanlar 7500 TL ile geçinmeye çalışıyorlar bunlar paraya doymuyorlar Cevap Yaz 25 3 Yayından Kaldır
  • İnci mercan: Onlar Türkiye'den bu kadın da onlardan... Adaletli aslinda Cevap Yaz 47 1 Yayından Kaldır
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Fatih Terim, Arda Turan, Muslera, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü isimleri dolandıran özel banka şube müdürü Seçil Erzan ilk ifadesi ortaya çıktı! Dolandırlıkları arasında Fatih Terim, Arda Turan ve Muslera var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü isimleri dolandıran özel banka şube müdürü Seçil Erzan ilk ifadesi ortaya çıktı! Dolandırlıkları arasında Fatih Terim, Arda Turan ve Muslera var - Son Dakika
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