Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir - Son Dakika
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Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir

31.05.2022 12:33

Fenerbahçe'nin anlaştığı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus Türkiye'ye geliyor. Portekizli çalıştırıcının resmi imza için bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı Kanarya'nın, Jorge Jesus ile anlaşma sağlandığına yönelik resmi açıklamayı yapması an meselesi.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe için Türkiye'ye geliyor. Portekiz basınında çıkan haberlerde deneyimli hocanın bugün İstanbul'da olacağı belirtildi.

İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Portekiz gazetesi Record'da yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere gör;, 67 yaşındaki ünlü teknik direktörün havalimanında olduğunu gösteren bir fotoğrafını yayınlayarak, Jorge Jesus'un iki yardımcısı ve avukatıyla birlikte Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a yola çıktığını okurlarına duyurdu.

Jorge Jesus, İstanbul'a doğru yola çıktı! Fenerbahçe'nin resmi açıklama yapması an meselesi

"1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK"

Record'un haberinde "Jorge Jesus, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gidiyor. 67 yaşındaki teknik direktör, iki yardımcısı João de Deus ve Márcio Sampaio ile avukatı Luís Miguel Henrique ile İstanbul'a gidiyor. Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak" ifadelerine yer verildi.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir - Son Dakika


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