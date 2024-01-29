 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin 1.stoperi Oosterwolde olmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin 1.stoperi Oosterwolde olmalı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, Oosterwolde hakkında çarpıcı bir iddiada bulunarak, Fenerbahçe'nin ileride çok büyük paraya transfer yapacağını söyledi.

29.01.2024 - 08:23,  Güncelleme: 08:41
Abone Ol

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Oosterwolde ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

"ÇOK BÜYÜK PARAYA TRANFER YAPACAK"

"Unutmayın bu sözümü" diyen Dilmen yaptığı yorumda, "Bence Fenerbahçe'nin 1.stoperi Oosterwolde olmalı. İleride çok büyük paraya transfer yapacak Oosterwolde." ifadelerini kullandı.

"BAZEN 4-5 ATIP ŞAMPİYON OLAMAYABİLİRSİNİZ"

Dilmen maçla ilgili ise, "Fenerbahçe ilk yarıda birçok gol pozisyon kaçırdı. Fenerbahçe, Ankaragücü'ne neredeyse hiç pozisyon vermedi. İlk yarı çok iyi top oynadı. Sonuçta 2-1 bitirmesi gelecek için önemli. Galatasaray 9-10 maç tek farkla kazandı. Bazen 4-5 atıp şampiyon olamayabilirsiniz." dedi.

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe\'nin 1.stoperi Oosterwolde olmalı
YORUMLAR

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin 1.stoperi Oosterwolde olmalı - Son Dakika


08:56
Crespo'dan Ankaragücü zaferi sonrası İsmail Kartal'a şakayla karışık gönderme Crespo'dan Ankaragücü zaferi sonrası İsmail Kartal'a şakayla karışık gönderme
08:46
Terör örgütüne 7 ilde ağır darbe! 28 mağara imha edildi, 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi Terör örgütüne 7 ilde ağır darbe! 28 mağara imha edildi, 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi
08:23
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin 1.stoperi Oosterwolde olmalı Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin 1.stoperi Oosterwolde olmalı
08:23
Canan Hoşgör, 3 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi Canan Hoşgör, 3 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi
08:21
Yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
08:04
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor
07:39
Pentagon'dan 'intikam' açıklaması: Ürdün'deki saldırıdan İran destekli milisler sorumlu, karşılık vereceğiz Pentagon'dan "intikam" açıklaması: Ürdün'deki saldırıdan İran destekli milisler sorumlu, karşılık vereceğiz
03:20
Trump: Ürdün'deki saldırı Biden'ın zayıflığının sonucu Trump: Ürdün'deki saldırı Biden'ın zayıflığının sonucu

Son Dakika
08:56 Crespo'dan Ankaragücü zaferi sonrası İsmail Kartal'a şakayla karışık gönderme
08:46 Terör örgütüne 7 ilde ağır darbe! 28 mağara imha edildi, 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi
08:23 Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin 1.stoperi Oosterwolde olmalı
08:23 Canan Hoşgör, 3 yıllık sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi
08:21 Yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
08:04 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor
07:39 Pentagon'dan "intikam" açıklaması: Ürdün'deki saldırıdan İran destekli milisler sorumlu, karşılık vereceğiz
03:20 Trump: Ürdün'deki saldırı Biden'ın zayıflığının sonucu
00:14 Fatih Terim ile Lucescu'nun oğlu birbirine girdi! Polis zor ayırdı
00:04 Biden, ABD'yi iç savaşın eşiğine getiren göçmen krizinde başkaldıran eyaletlere şartını sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 09:17:32. #1.12#
SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin 1.stoperi Oosterwolde olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement