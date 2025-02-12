Urla Kadın Basketbol Takımı Play-Off Hedefinde

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Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, bu sezon play-off'u hedefliyor. 78 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan kulüp, son maçlarda yaşadığı aksaklıklara rağmen sezona iyi bir başlangıç yaptı. Urlalılar'ın desteğini arkalarına alan takım, play-off yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Taraftarın kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirten Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Basketbol Takım Kaptanı Mısra Albayrak, "Genç bir takımız, güzel bir ortamımız var. İzmir'in tek kadın basketbol takımı olarak bu sezon hedefimiz play-off oynamak. Hedefimize ulaşmak adına mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

"Bir kap su bir kap mama"

Soğuk havaya rağmen sokak hayvanlarını da unutmayan ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen sporcular, hem yürüyüş yaptı hem de sokak hayvanlarına su ve mama dağıttı. Oyuncular Mısra Albayrak, Melisa Eroğlu, Şevval Oyan, Meliha Ayça Kıroğlanoğlu, Zeynep Öykü Kalbisağde ve Buse Lal Utku, yem verdikleri sokak hayvanlarını severek renkli görüntüler sergiledi.

"Hayatı ve sokakları birlikte paylaşıyoruz"

Takım içerisinde kedi ve köpek sahiplenen oyuncuların bulunduğunu, sokak hayvanlarına yönelik farklı bir bakışa sahip olduklarını belirten Albayrak, "Biz gerek hayatı, gerekse sokakları bu küçük canlarla birlikte paylaşıyoruz. Sokak hayvanları, evcil hayvanlara kıyasla zorlu yaşam koşullarına ayak uydurmak zorundalar. Özellikle soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Biz Urla'ya geldiğimiz andan itibaren sokak hayvanlarına yönelik çok güzel ilgi olduğunu gördük ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek istedik. Kulüp Başkanımız Erman Umdu da bu konuda bizlere destek oldu. Bireysel yaptığımız yiyecek yardımlarına ek olarak kulübümüz ayda bir gün yem alıyor ve takım arkadaşlarımızla birlikte gönüllü olarak bu yemleri dağıtıyoruz. Sokakları birlikte paylaştığımız kücük canlara destek olmaya, onların ihtiyaçlarını gidrmeye çalışıyoruz ki sizlerin aracılığı ile tüm insanların bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Sevgimizle üşüyen patileri ısıtabilir ve hayatı güzelleştirebiliriz. Bu nedenle bir kap su, bir kap mama" ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Erman Umdu ise bu tür etkinliklerle birlik ve beraberlik mesajı vermek istediklerini söyledi. Umdu, takımın play-off hedefine ulaşması için tüm İzmir ve Urla halkının desteğini beklediklerini ifade etti. Takım oyuncuları ile birlikte esnafları da ziyaret eden Başkan Umdu, bu cuma günü oynayacakları Fenerbahçe maçına tüm sporseverleri davet etti. "Onlar bizim yanımızda olduğu zaman biz kendimizi daha güçlü hissediyoruz" diyen Umdu, taraftarların desteğiyle önemli bir galibiyet elde etmek istediklerini belirtti.

"İzmir'in tek kadın basketbol takımı olarak gurur duyuyoruz"

İzmir'in tek kadın basketbol takımı olarak gururla mücadele ettiklerini belirten Başkan Umdu, "Urla'mızı ve İzmir'imizi tüm Türkiye'de temsil ediyoruz. Hedefimiz play-off ve bu hedef için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Tüm İzmir ve Urla'yı yanlarında görmekten mutluluk duyacaklarını ifade eden Umdu, herkesi bu Cuma maça beklediklerini vurguladı. - İZMİR