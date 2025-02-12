Urla Kadın Basketbol Takımı Play-Off Hedefinde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Urla Kadın Basketbol Takımı Play-Off Hedefinde

Urla Kadın Basketbol Takımı Play-Off Hedefinde

Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, play-off hedefiyle çıktığı sezonda taraftarlarının desteğiyle ilerlemeye devam ediyor. Takım kaptanı Mısra Albayrak, sokak hayvanlarına da yardım ederek topluma faydalı projelere imza atıyor.

12.02.2025 09:53  Güncelleme: 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, bu sezon play-off'u hedefliyor. 78 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan kulüp, son maçlarda yaşadığı aksaklıklara rağmen sezona iyi bir başlangıç yaptı. Urlalılar'ın desteğini arkalarına alan takım, play-off yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Taraftarın kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirten Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Basketbol Takım Kaptanı Mısra Albayrak, "Genç bir takımız, güzel bir ortamımız var. İzmir'in tek kadın basketbol takımı olarak bu sezon hedefimiz play-off oynamak. Hedefimize ulaşmak adına mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

"Bir kap su bir kap mama"

Soğuk havaya rağmen sokak hayvanlarını da unutmayan ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen sporcular, hem yürüyüş yaptı hem de sokak hayvanlarına su ve mama dağıttı. Oyuncular Mısra Albayrak, Melisa Eroğlu, Şevval Oyan, Meliha Ayça Kıroğlanoğlu, Zeynep Öykü Kalbisağde ve Buse Lal Utku, yem verdikleri sokak hayvanlarını severek renkli görüntüler sergiledi.

"Hayatı ve sokakları birlikte paylaşıyoruz"

Takım içerisinde kedi ve köpek sahiplenen oyuncuların bulunduğunu, sokak hayvanlarına yönelik farklı bir bakışa sahip olduklarını belirten Albayrak, "Biz gerek hayatı, gerekse sokakları bu küçük canlarla birlikte paylaşıyoruz. Sokak hayvanları, evcil hayvanlara kıyasla zorlu yaşam koşullarına ayak uydurmak zorundalar. Özellikle soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Biz Urla'ya geldiğimiz andan itibaren sokak hayvanlarına yönelik çok güzel ilgi olduğunu gördük ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek istedik. Kulüp Başkanımız Erman Umdu da bu konuda bizlere destek oldu. Bireysel yaptığımız yiyecek yardımlarına ek olarak kulübümüz ayda bir gün yem alıyor ve takım arkadaşlarımızla birlikte gönüllü olarak bu yemleri dağıtıyoruz. Sokakları birlikte paylaştığımız kücük canlara destek olmaya, onların ihtiyaçlarını gidrmeye çalışıyoruz ki sizlerin aracılığı ile tüm insanların bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Sevgimizle üşüyen patileri ısıtabilir ve hayatı güzelleştirebiliriz. Bu nedenle bir kap su, bir kap mama" ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Erman Umdu ise bu tür etkinliklerle birlik ve beraberlik mesajı vermek istediklerini söyledi. Umdu, takımın play-off hedefine ulaşması için tüm İzmir ve Urla halkının desteğini beklediklerini ifade etti. Takım oyuncuları ile birlikte esnafları da ziyaret eden Başkan Umdu, bu cuma günü oynayacakları Fenerbahçe maçına tüm sporseverleri davet etti. "Onlar bizim yanımızda olduğu zaman biz kendimizi daha güçlü hissediyoruz" diyen Umdu, taraftarların desteğiyle önemli bir galibiyet elde etmek istediklerini belirtti.

"İzmir'in tek kadın basketbol takımı olarak gurur duyuyoruz"

İzmir'in tek kadın basketbol takımı olarak gururla mücadele ettiklerini belirten Başkan Umdu, "Urla'mızı ve İzmir'imizi tüm Türkiye'de temsil ediyoruz. Hedefimiz play-off ve bu hedef için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Tüm İzmir ve Urla'yı yanlarında görmekten mutluluk duyacaklarını ifade eden Umdu, herkesi bu Cuma maça beklediklerini vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Urla Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Etkinlikler, Basketbol, Gençlik, izmir, Yaşam, Spor, Urla, Son Dakika

Son Dakika Spor Urla Kadın Basketbol Takımı Play-Off Hedefinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı’ndan Togg içerisinde güldüren diyaloglar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı'ndan Togg içerisinde güldüren diyaloglar
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
08:14 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu
06:22 Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu İlk işi bu olacak Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak
14:38 Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak DEM Parti’den beklenen açıklama geldi Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
14:17 Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti
14:15 Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu: Allah düşmanıma vermesin Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu: Allah düşmanıma vermesin
14:13 Hamas’tan Trump’ın “Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopar“ tehdidine yanıt Hamas'tan Trump'ın "Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopar" tehdidine yanıt
14:13 Özel, Baykal’ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız Özel, Baykal'ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
13:51 Türkiye’ye milyarlarca dolarlık dev teklif Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif
13:42 Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı
13:42 Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor
13:39 Anlaşma tamam Türkmen gazı, Türkiye’ye geliyor Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 10:28:55. #1.13#
SON DAKİKA: Urla Kadın Basketbol Takımı Play-Off Hedefinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.