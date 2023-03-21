Üsküdar'da utanç tablosu! U15 futbol takımlarının maçında saha boks ringine dönüştü

Geçtiğimiz Pazar günü Üsküdar'da oynanan Valide Tayfun Spor- Maltepespor U15 müsabakası esnasında Valide Tayfun Spor teknik sorumlusunun Maltepespor futbolcusuna fiziki müdahalede bulunduğu iddiası sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kısa sürede büyüyen tartışma futbolcular ve teknik ekibin karıştığı tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların sakinleşmesi hiç de kolay olmazken bazı futbolcular aldıkları darbeler nedeniyle yere düştü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bir türlü bitmeyen kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Tarafların sakinleşmesini sağlayan güvenlik güçleri ortalığı yatıştırdı ve kavganın daha da büyümesini önledi. Yaşanan o anlar tribünde maçı izlemek isteyen taraftarların cep telefonu kameralarına yansıdı.