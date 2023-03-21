Üsküdar'da utanç tablosu! U15 futbol takımlarının maçında saha boks ringine dönüştü - Son Dakika
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Üsküdar'da utanç tablosu! U15 futbol takımlarının maçında saha boks ringine dönüştü

21.03.2023 14:22

Üsküdar'da U15 futbol takımları arasında gerçekleşen karşılaşmada ortalık savaş alanına döndü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavganın nedeninin Valide Tayfun Spor teknik sorumlusunun, Maltepespor futbolcusuna fiziki müdahalede bulunması olduğu öne sürüldü. Sportmenliğin mumla arandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz Pazar günü Üsküdar'da oynanan Valide Tayfun Spor- Maltepespor U15 müsabakası esnasında Valide Tayfun Spor teknik sorumlusunun Maltepespor futbolcusuna fiziki müdahalede bulunduğu iddiası sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kısa sürede büyüyen tartışma futbolcular ve teknik ekibin karıştığı tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların sakinleşmesi hiç de kolay olmazken bazı futbolcular aldıkları darbeler nedeniyle yere düştü.

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POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bir türlü bitmeyen kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Tarafların sakinleşmesini sağlayan güvenlik güçleri ortalığı yatıştırdı ve kavganın daha da büyümesini önledi. Yaşanan o anlar tribünde maçı izlemek isteyen taraftarların cep telefonu kameralarına yansıdı.

YORUMLAR (1)
  • Ayhan Taş: Hani liyakat diyoruz ya işte o liyakat (sizlik) her yerde karşımıza çıkıyor. Makyaj yaparsın güzel görünürsün hava atarsın kendince makyaj akınca gerçekler ortaya çıkar. Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir inadı var beyler. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Üsküdar'da utanç tablosu! U15 futbol takımlarının maçında saha boks ringine dönüştü - Son Dakika
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