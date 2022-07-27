Jorge Jesus: Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Jorge Jesus: Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu

27.07.2022 23:35
Jorge Jesus: Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu

"Uzatmalarda fiziksel kapasitemiz yeterli olmadı""Polonya'da takımın fiziksel sıkıntısı yoktu o takımı değişmek adil olmazdı""Emre Mor'un oyundan çıkması tamamen fiziksel""İsmail genç bir oyuncu ve ilk defa Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor""Şu dönemde transfer kolay değil" Mustafa AKIN - Kaan...

"Uzatmalarda fiziksel kapasitemiz yeterli olmadı"

" Polonya'da takımın fiziksel sıkıntısı yoktu o takımı değişmek adil olmazdı"

" Emre Mor'un oyundan çıkması tamamen fiziksel""İsmail genç bir oyuncu ve ilk defa Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor""Şu dönemde transfer kolay değil"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,- UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 0-0'ın rövanşında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e uzatma dakikaları sonunda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her maçın olduğu gibi bu maçın da bir hikayesi olduğunu ifade ederek, "İyi oynayan Fenerbahçe'ydi. Kırılma anına kadar iyi oynayan Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'nin 7 şutu varken rakibin şutu yoktu. 11-11 oynarken Fenerbahçe'nin turu atlayan taraf olacağına herkes inanıyordu. İsmail'in kartı maçın gidişatını değiştirdi. Organizasyonel olarak dengemiz bozuldu ve rakibimiz golü attı. Dezavantaja rağmen takımımız savaştı. Penaltı kaçtı ama takım cesaretini korudu. 1 kişi eksik oynadığımız için direktifler vermeye çalıştım. Mağlup ayrılınca mutlu olmazsınız ama takım buradan kafası dik ayrılmalı. Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu" dedi."UZATMALARDA FİZİKSEL KAPASİTEMİZ YETERLİ OLMADI"Transferlerin kendisinin onayı ile yapıldığını kaydeden Jesus, "Bu maçın hikayesinde bunu konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bugün buraya gelen taraftarların ayrılırken gururlu bir şekilde gittiklerini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde küçük detaylar belirleyici oluyor. Kırmızı kart da bugün belirleyici oldu. Kırmızı kart bizim kontrolümüzü etkiledi. Sonrasında beraberliği yakaladık ama uzatmalarda fiziksel kapasitemiz yeterli olmadı" diye konuştu."POLONYA'DA TAKIMIN FİZİKSEL SIKINTISI YOKTU O TAKIMI DEĞİŞMEK ADİL OLMAZDI"Hafta boyunca oyuncularla kendisinin çalıştığını ve fiziksel durumlarını gördüğünü dile getiren Jesus, "Kararları, bunları göz önünde bulundurarak alıyoruz. Polonya'da takımın fiziksel sıkıntısı yoktu o takımı değişmek adil olmazdı. King'in alternatifi Serdar'dı. A-B oyuncusu diye değerlendirmek doğru değil. Elenmemizi 10 kişi kalmaya bağlıyorum. Kiev mükemmel bir takım" şeklinde konuştu. "EMRE MOR'UN OYUNDAN ÇIKMASI TAMAMEN FİZİKSEL" Jesus, Emre Mor'un oyundan çıkma sebebi hakkında, "Oyundan çıkma sebebi tamamen fiziksel. Oyuna girdikten 10 dakika sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Rakip oyuncuları takip etmekte zorlanıyordu bu yüzden yaptık değişikliği. Yaptığım değişikliklerden memnunum. Zaman zaman oyuna sonradan giren oyuncu fiziksel ve taktiksel sebeplerle oyundan çıkabiliyor. Oyuna giren oyuncularımız organizasyon olarak daha iyi olmamız sağladılar" dedi."İSMAİL GENÇ BİR OYUNCU VE İLK DEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKIYOR"Tecrübeli teknik adam hakemler hakkında kazandıkları ve kaybettikleri maçlardan sonra konuşmayı sevmediğini ifade ederek, "King'in attığı golden verilen kararın normal olmadığını düşünsem de. Sonrasında da İsmail'in ikinci sarı kartına ağır diyebiliriz. Ama normal İsmail genç bir oyuncu ve ilk defa Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Oynadığımız takım Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli, yaklaşık 5 senedir birlikte oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde hatalar belirleyici oluyor bugün de öyle oldu" diye konuştu."ŞU DÖNEMDE TRANSFER KOLAY DEĞİL"

Fenerbahçe'nin bu sezona Avrupa'daki tüm takımlardan erken başladığını hatırlatan Jesus, "Şu dönemde transfer kolay değil. Birçok Avrupa takımı bizden sonra sezon açtı sezonu açar açmaz gönderecekleri oyunculara karar vermiyorlar. Son haftalar belli olur. Şu an transfer konuşması zor. Oyuncu transfer için kolay bir dönem değil" dedi.

YORUMLAR
500
Dışişleri, Büyükelçi Musa'nın AGİT'e özel temsilci olarak atanmasını memnuniyetle karşıladı Açıklaması Dışişleri, Büyükelçi Musa'nın AGİT'e özel temsilci olarak atanmasını memnuniyetle karşıladı Açıklaması Dinamo Kiev: 1-2 Dinamo Kiev: 1-2
Kaynak: DHA

Emre Mor, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus: Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:01 ABD'nin önce teröristler sonra da şehitlerimiz için taziye mesajı paylaşmasına Bakan Soylu'dan ağır tepki: Samimi değil
22:42 Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne erken veda! Dinamo Kiev, uzatma devresinde bulduğu golle turu geçen taraf oldu
21:53 Dinamo Kiev'in golü Fenerbahçeli taraftarı sinirlendirdi! Statta dakikalarca "Vladimir Putin" tezahüratı yapıldı
21:41 Maçın gidişatını etkileyen an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı
21:07 FED, politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarttı!
20:50 Tepkilerin odağı oldu! Ukrayna ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasında sınırını aştı
20:29 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi
19:59 Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı
19:33 Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 23:35:39. #1.13#
SON DAKİKA: Jorge Jesus: Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement