Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca - Son Dakika
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Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Vaclav Cerny\'e ezeli rakipten kanca
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Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için Beşiktaş'ın oyuncusu Vaclav Cerny'i transfer etmeyi planlıyor. Bordo-mavili kulüp, Cerny için Beşiktaş'a bir sezon kiralama ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif yapacak.

Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, transfer döneminde ses getirecek yeni bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. 

MUCI'DEN SONRA BİR TRANSFER DAHA

Daha önce Beşiktaş’ın Legia Varşova’dan kadrosuna kattığı Ernest Muçi transferinin ardından, bordo-mavili yönetim gözünü yine ezeli rakibinin kadrosundaki isimlere çevirdi.

Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

YENİ HEDEF CERNY

Karadeniz fırtınası, teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattındaki yaratıcılık ve bitiricilik sorununu çözmek için radarına aldığı Vaclav Cerny'i kadrosuna katmak istiyor. 

Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

KİRALAMA VE SATIN ALMA OPSİYONU

Trabzonspor'un Cerny için Beşiktaş'a bir sezon kiralama ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif yapacağı aktarıldı. 28 yaşındaki Çek futbolcunun Beşiktaş ile 2+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Trabzonspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • takara tukara takara tukara:
    Versin 30milyon, kendisi 30dan aşağı satmıyor, alırken niye 10 1 0 Yanıtla
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