VakıfBank, 7. Avrupa Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

VakıfBank, 7. Avrupa Şampiyonluğunu Kazandı

VakıfBank, 7. Avrupa Şampiyonluğunu Kazandı
05.05.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek 7. kez Avrupa şampiyonu oldu.

VAKIFBANK, İstanbul'da gerçekleşen CEV Şampiyonlar Ligi Final-Four finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'ün ardından 7'nci kez Avrupa şampiyonu oldu.

VakıfBank, 6 oyuncusundan direkt sayı katkısı aldığı ilk sette savunmada da etkili bir performans sergiledi ve 4 blok yaptı. Sarı siyahlılar, Tijana Boskovic'in 8 sayı ürettiği seti 23 dakikada 25-20 kazanarak finalde öne geçti. VakıfBank, Boskovic'in 10 sayıyla öne çıktığı ikinci setin son bölümünde savunmada fark yarattı ve seti 25-21 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set 25-21 ile Eczacıbaşı'nın oldu. Dördüncü ve son seti 25-18 ile hanesine yazdıran VakıfBank, 7'nci Avrupa şampiyonluğunu ilan etti.

Önce Kupa Voley, ardından da Sultanlar Ligi'ni kazanan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi zaferiyle birlikte sezonu 3 kupayla tamamlamayı başardı.

BAKAN BAK'TAN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU VAKIFBANK'A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye, voleybol ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Kadın voleybolu adına tarihi bir gün daha yaşadık. VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'i Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Finalinde gururla izledik. Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Dörtlü Final organizasyonunda, rakibini finalde yenerek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit'i de kutluyorum. Bu başarıyla ülkemiz, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazanmış oldu. Bizlere Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşatan temsilcilerimize teşekkür ediyor, her iki kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VakıfBank, 7. Avrupa Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar

20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:56:07. #7.12#
SON DAKİKA: VakıfBank, 7. Avrupa Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.