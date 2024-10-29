Van Bronckhorst: Hakem Yardımı Eksikti - Son Dakika
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Van Bronckhorst: Hakem Yardımı Eksikti

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Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Galatasaray maçında iyi oynadıklarını ancak faullerle durdurulduklarını belirtti.

29.10.2024 01:24
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- Giovanni van Bronckhorst: "Rakibimiz bizi sadece faullerle durdurabildi"

İSTANBUL - Galatasaray karşısında oyunu domine etiklerini söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Futbol oynamayı isteyen takım bizdik ama bazen bu konularda hakem yardımı da gerekiyor. Rakibimiz bizi sadece faullerle durdurabildi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Futbol oynamayı isteyen takım bizdik"

Hollandalı teknik adam, müsabakanın hakemi Arda Kardeşler'in performansının sorulması üzerine, "Bugün normale göre aslında daha fazla reaksiyon verdik. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İstediğimiz oyunu oynamaya geldik buraya. İyi oynadık. Zor bir deplasmana geldik gerçekten de. Oyunu domine ettik. İstediğimiz şey buydu. Ama bugün futbol oynayan takım hakem tarafından destek görmedi. Maç içerisinde çok fazla faul oldu. Her şeye müsaade edildi. Galatasaray'ın yaptığı çok fazla faulleri anlamıyorum. Herkes gördü. Maçtan sonra da görüntülere baktıktan sonra lütfen biriniz bunu bana açıklasın. Ben bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü Kasımpaşa maçında takımın başında kulübede olmak istiyorum. Zor bir maç olmasını bekliyorduk. Ben takımın performansından dolayı gurur duyuyorum. Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyoruz. İyi oynadık, fırsatlar oluşturduk, domine ettik. Futbol oynamayı isteyen takım bizdik ama bazen bu konularda hakem yardımı da gerekiyor. Rakibimiz bizi sadece faullerle durdurabildi" ifadelerini kullandı.

"Oyun planı harika işledi"

Geniş bir kadroları olduğunu belirten 49 yaşındaki teknik direktör, "Şu an sakatlıklarından dolayı bizimle olmayan oyuncularımız var. İstediğimiz performans, iyi performans göstereceğini düşündüğümüz takımla maçlara başlıyoruz. Bugün de değişiklikler yaptık maç içerisinde. Ama bugün özelinde her şeyi değiştirmemiz gerekmedi. Hücumda Onur'un topu ileriye taşıma özelliklerinden faydalanmak istedik. Maçın sonunda bir şeyler çıkartmak istedik bu şekilde. Ama oyun planı harika işledi, oyunu domine eden takımdık. Rakibimiz baskı yapamadı. Hareketliliklerimiz iyiydi. Maçı kazanabilecek fırsatları, maçı kazanacak işleri yaptık. O fırsatları bulduğumuzu söyleyebilirim. Ama bizim için gelecek anlamında ligde işin temelini oluşturan unsurlar bunlar. Bugünkü maçı analiz edeceğiz. Yarından itibaren de içeride oynayacağımız Kasımpaşa maçına odaklanacağız" şeklinde konuştu.

"Geride üçlü dizilim olacağını düşünmüştük"

Başarılı teknik adam, maçtan önce Galatasaray'ın üçlü savunma anlayışıyla sahaya çıkmasını beklediklerini dile getirerek, "Barış Alper'in pozisyonunda oynaması ama aynı zamanda hücum orijinali bir oyuncu olmasından dolayı buradaki boşlukları Rafa ile geçişte kullanmayı istedik. İkinci yarıda dörtlü dizilişe geçtikten sonra orta sahada 3'e 2'lik durumlar da oluştu. Bunların hepsini maçtan önce söylemiştik. Maçtan önce konuştuğumuz ve söylediğimiz her şey gerçekleşti. Semih ile alakalı konuda da maç içerisinde maçı izlerken gördünüz mü bilmiyorum, ilk yarıdaki en büyük fırsat onun kanadından geldi. Tehlikeli bir oyuncu. Ortalarda, şutlarda içeriye şut çektiği zamanlarda tehlikeli oluşturan bir oyuncu. Ama formasından çekiliyor ve devam ediyor. Buna müsaade ediliyor. Diğer konuya gelirsek 5-0'lık o konu kapandı. O maç bitti. O maçı yendik. Sonrasında mutlu olduk. Bugün yeni maç oynandı. Yeni bir müsabaka vardı bugün. Olmayan, eksik olan oyuncular hakkında konuşmayı da tercih etmiyorum. Bugün bizimle burada olan oyuncular hakkında konuşmak lazım. Çünkü bugüne, bugünkü maça onlarla hazırlandık. Elimizden gelen her şeyi verdik. Her şeyi yaptık. İşin sonunda olmadı. Futbolda bunlar oluyor. Hayatın içerisinde bunlar var. Ama biz bugün iyi oynadık. İyi de mücadele ettik" cümlelerine yer verdi.

"Duran toplarda daha güçlü olmamız gerekiyordu"

Galatasaray'ın 2 golü de duran toplardan bulduğunun hatırlatılması üzerine Giovanni van Bronckhorst, "Bugün her şeyi iyi ve doğru yapmadık. Duran toplar konusunda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk. Tehlikesiz kullanan oyuncuların da tehlikeli olduğunu ve oralardan gol tehlikesi oluşturduğunu ve bunun zorluğunu biliyorduk. İkinci gol özellikle çok kolay oldu. Detaylar belirleyici oluyor. Bugün duran toplarda yeterince güçlü değildik. Duran top özelinde daha güçlü olmamız gerekiyordu. 2 gol yememeliydik belki duran toptan ama bugün olmaması gereken birçok başka şey de var" diye konuştu.

"Ben sadece takımımı hazırlayabilirim, hakemleri etkileyemem"

Hollandalı teknik direktör, hakemlerden şikayetçi olmadığını sadece verilen kararları anlamadığını söyledi. van Bronckhorst, "Bazen takımımızın, kulübümüzün tabii ki de arkasında durmamız gerekiyor. Bugün gördüğümüz şeyler bunlar. Herkes de gördü. Hatta elini tutanları da gördük. Ben sadece takımımı hazırlayabilirim, hakemleri etkileyemem. Bugünkü oyundaki önemli bir faktör de bu konuydu" dedi.

Giovanni van Bronckhorst, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Van Bronckhorst: Hakem Yardımı Eksikti - Son Dakika

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