Van'da "1. Van Denizi Yarı Maratonu"nun lansmanı yapıldı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesince 12 Haziran'da düzenlenecek "1. Van Denizi Yarı Maratonu"nun basın lansmanı gerçekleştirildi.

Belediyenin toplantı salonunda düzenlenen lansmana katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, maratonun ilin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Vatandaşları spora teşvik etmeyi, kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Maratona başvurular yapılmaya başlandı. 12 Haziran Pazar günü 21 kilometrede yarı maraton ve 10 kilometrede halk koşusu düzenleyeceğiz. Tüm katılımcılara belge ve madalya takdimimiz olacak. Profesyonel anlamda dereceye giren yarışmacılara belediyemizin ödülü olacak. Değişik kategorilerde dereceye giren yarışmacılara yaklaşık 100 bin liranın üzerinde ödül vereceğiz. Kentimizin tanınırlığını artırmak, koşuyla ilgilenenleri kentimize getirmek ve yöre halkını sportif bir yaşamın içine çekmek istiyoruz."

Van'ın güvenlik meseleleriyle değil, yarış, spor, tiyatro, dengbej ve sanatçılarıyla gündeme gelmesini istediklerini belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Talip olduğumuz şeyin çok kolay olmadığını biliyoruz ama doğru yolun bu olduğuna inanıyoruz. Yöredeki tüm şarkıları, türküleri burada seslendirmek, bölgede oynanan tüm oyunları, halayları burada yaşatmak istiyoruz. Van'a gelenlerin sadece Vanlının yediği yemeği yemesini istemiyoruz. Van'a yerleşenler Van kültüründeki havuza kendi kültürünü taşısın istiyoruz. Van aynı zamanda bu bölgenin merkezi konumundadır. Bu açıdan kültürel etkinlikleriyle bölgenin tanıtımına öncülük etmelidir. Hakkarili, Bitlisli, Muşlu ve Ağrılının kültürel anlamda zaman geçirmesi gereken bir kent olmalıdır. Kentimizi bu tür etkinliklerle zenginleştirmek, şairlerin şiir okuduğu, dengbejlerin, sporcuların bir araya geldiği hareketli, yaşanan bir kent olsun istiyoruz. Çarşımız geceleri çok canlı, Türkiye'deki birçok ilden daha hareketli. Antalya'dan, Bursa'dan, Kayseri'den, Konya'dan daha canlı. Bu canlılık sadece çarşıdaki alışverişle sınırlı kalmamalı. Bunu kültürel etkinliklerle zenginleştirmemiz gerekiyor."

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da katıldı.