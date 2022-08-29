Van, bölgesel bilardo turnuvasına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Van, bölgesel bilardo turnuvasına ev sahipliği yaptı

29.08.2022 10:17

VAN'da, 14 yıl önce hayatını kaybeden Van Spor'un eski futbolcusu ve bilardocu Vahap Türkcan anısına yapılan ve 3 gün süren 3 bant bilardo bölgeler turnuvasına 21 ilden 157 sporcu katıldı.

VAN'da, 14 yıl önce hayatını kaybeden Van Spor'un eski futbolcusu ve bilardocu Vahap Türkcan anısına yapılan ve 3 gün süren 3 bant bilardo bölgeler turnuvasına 21 ilden 157 sporcu katıldı. Turnuvaya, Milli Sporcu Türkiye Kadınlar Bilardo Şampiyonu Arzu Gök ve 2022 Birinci Etap Türkiye ikincisi Sabır Çelik de davetli olarak katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bilardo İl Temsilciliği ve Osgar Bilardo salonunun organizasyonu ile Van'da, 2008 yılında hayatını kaybeden Van Spor'un eski futbolcusu ve bilardocu Vahap Türkcan anısına 3 gün süren 3 bant bilardo bölgeler turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 21 ilden 157 sporcu katıldı. Cuma günü başlayan turnuva dün akşam son buldu. 3 gün süren şampiyona sonunda derece girenlere de kupaları verildi. Turnuvaya Milli Sporcu Türkiye Kadınlar Bilardo Şampiyonu Arzu Gök ve 2022 Birinci Etap Türkiye ikincisi Sabır Çelik de davetli olarak katıldı.

Turnuva organizatörü Hanifi Gündüz, bu bölgede bilardoya büyük emeği olan ve bilardonun kurucusu olan Vahap Türkcan anısına bu turnuvayı düzenlediklerini belirterek, "Bu şampiyona 2022 yılı bölgeler şampiyonası. Bu şampiyonaya 21 ilden 157 sporcu katıldı. Bu yıl çok yüksek bir katılım oldu. Bu şampiyonaya milli sporcularımız da davetli olarak katıldı. Yani Türkiye'nin hatırı sayılır sporcuları da burada. Önümüzdeki yıl inşallah daha güzel bir organizasyon yapacağız. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.TÜRKİYE KADINLAR BİLARDO ŞAMPİYONU DA İZLEDİTurnuvaya davetli olarak katılan Milli Sporcu Türkiye Kadınlar Bilardo Şampiyonu Arzu Gök ise,  davetli olarak gezdiği Anadolu'da aynı zamanda 20 Eylül'de Hollanda'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na da hazırlandığını ifade etti.Gök, "En son Batman'daydım, şimdi Van'dayım. Oscar Bilardo'nun Vahap Türkcan anısına düzenlediği bölgeler turnuvasına davet edildim. 21 ilden 157 sporcu bu turnuvaya katıldı. Van gerçekten etkinlik ve spor aktiviteleri içerisinde olan bir ilimiz. Gençlerin, ciddi anlamda bilardo sporuna teşvik edildiği, Gençlik Spor Müdürlüğü ve il temsilcilerinin katkılarıyla birlikte ciddi etkinlikler yapılıyor. Bilardo, ciddi anlamda konsantrasyon, fizik ve matematik içeren bir algı oyunu. Bu yüzden Van'daki gençlerin sadece bilardo değil, diğer sporlara yönelik de ilgileri var. Bu yüzden buraya geldiğim için çok memnunum. İnşallah gençlerimiz, kadınlarımız spora teşvik edilirler. Çünkü spor hayatın içinde. Sporun içerisinde her şeyi bulabiliyorsunuz. Bu yarışma gerçekten büyük bir yarışma. Büyük bir ilgi var. Buna ev sahipliği yapanlara teşekkür ediyorum. Gençlerimiz ve kadınlarımızı bilardo sporunu yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

2022 Birinci Etap Türkiye İkincisi Sabır Çelik de, bu yıl Van'da yapılan 3 bant bilardo bölgeler turnuvasına Türkiye'nin 21 ilinde sporcunun katıldığını, katılımcıların birçoğunun yetenekli olduğunu söyledi.

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Kaynak: DHA

Türkiye, DHA, Van, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Van, bölgesel bilardo turnuvasına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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