VAR kayıtları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Cihan Aydın arasındaki diyalog dikkat çekti
VAR kayıtları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Cihan Aydın arasındaki diyalog dikkat çekti

VAR kayıtları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Cihan Aydın arasındaki diyalog dikkat çekti
07.04.2026 20:22
Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Cihan Aydın'ın, Barış Alper Yılmaz-Pina pozisyonunu VAR monitörüne izlemeye gittiği sırada Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın "Neyi kontrol edeceksin? Neyi?" diye bağırdığı, hakem Aydın'ın da deneyimli ismi üst üste ''Bağırma'' şeklinde uyardığı görüldü.

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı.  Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, Barış Alper Yılmaz ile Wagner Pina arasındaki pozisyonun VAR konuşmaları da paylaşıldı.

CİHAN AYDIN VE ABDÜLKERİM BARDAKCI ARASINDAKİ DİYALOG

Hakem Cihan Aydın'ın, pozisyonu VAR monitörüne izlemeye gittiği sırada Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın "Neyi kontrol edeceksin? Neyi?" diye bağırdığı, hakem Aydın'ın da milli oyuncuyu üst üste ''Bağırma'' şeklinde uyardığı görüldü. 

CİHAN AYDIN VE VAR ODASI ARASINDAKİ KONUŞMALAR

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ile VAR hakemi Erkan Engin arasında geçen diyaloglar şu şekilde:

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

Cihan Aydın: "Anlaşıldı."

VAR: "Önce temas noktası... Biraz daha ayağını, evet."

Cihan Aydın: "Evet, geldim Erkan hocam."

VAR: "Temas noktasını gösteriyorum. Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim."

Cihan Aydın: "Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver."

Cihan Aydın: "Evet, bu açı güzel. Oyuncunun ayağı yerde, dizine çarpıyor."

Cihan Aydın: "Diğer açıdan bir daha göster."

VAR: "Diğer açıyı gösteriyorum."

Cihan Aydın: "Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor. Diğer ayağıyla yapıyor."

Cihan Aydın: "Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart."

VAR: "Karar senin."

Son Dakika Spor VAR kayıtları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Cihan Aydın arasındaki diyalog dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • hakan1122 hakan1122:
    ne de olsa sakın ha sezonu tiyatroya devam maalesef türk hakemleri çok kötü çift ayak dalıyor var uyarıyor ve temas var kırmızı diyor ki orta hakem bile diğer ayağıyla temas var diyor yine kararında kalıp sarı kartta kalıyor rakip ayağını kaldırmazsa ne olacak ayağımı kırılsa da kırmızı vermeyeceklerdi bunu herkes görüyor ve biliyor fakat müdahale eden yok yazık hemde çok yazık mhk ve hakemlere verilen onca paralara ve eğitimlere yazık... 3 10 Yanıtla
  • hasanozpalas1970 hasanozpalas1970:
    bunlar alışmışlar hakemi baskı altına almaya hakemler de bunlara bir şey diyemiyorlar olan futbolseverler oluyor ne diyelim ki 3 1 Yanıtla
  • Şükrü null Şükrü null:
    bu var , neyi görüyor 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: VAR kayıtları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Cihan Aydın arasındaki diyalog dikkat çekti - Son Dakika
