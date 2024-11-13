VAR ve Hakem Yapısı Tartışıldı

Spor

- İbrahim Hacıosmanoğlu: " Merkez Hakem Kurulu'nu, profesyonel bir yapıya kavuşturma konusunda çalışma var"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu:

"Kulüplerden yabancı VAR hakemi konusunda istek var"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat:

"VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Arat ve Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun genel sorunları üzerine bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştirdi. İki başkan, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacısomanoğlu: "Siyah, bir anda beyaz olmuyor"

Başkan Hasan Arat ile Türk futbolunun genel sorunlarını konuştuklarını belirten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Sahada hakem performansından herkes şikayet ediyor ama bunların içinde haklı olanlar var, haksız olanlar var. Başkanımızla bunları istişare ettik. Futbolun genel sorunlarını konuştuk. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Samimiyetle bazı yanlış olan şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Siyah, bir anda beyaz olmuyor ama sağ olsun başkanımızın da toplumun da genel kanısı, insanlar bizim samimiyetimize inanıyor. İnanmaya da devam etsinler. Çünkü bizim kafamızın arkasında hiçbir zaman hesap olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Düzeltme noktasında elbette ki zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki zamanı da iyi değerlendirip sorunları, daha ligin başında sayılırız. Sorunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sayın başkanımız da herkesin VAR'dan muzdarip olduğunu söylüyor. Oradan daha çok şikayet geliyor. Ben de başkan olduğum zamanda sahadaki hakem hatalarını, insani hataları maruz görebiliriz ama VAR'daki hataları kabul etmiyorum diye söylemiştim. Hala sözümün arkasındayım" ifadelerini kullandı.

"Kulüplerden yabancı VAR hakemi konusunda istek var"

İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüplerden yabancı VAR hakemi konusunda istekleri olduğuna dikkat çekerek, "Başkanımız da yine bugün aynı konuyu dile getirdi. Milli maçlarımız var. Cenabı Allah inşallah Kayseri'de Galler'i yenip, Karadağ'a turistik seyahate gireriz. Bu maçın bir özelliği var. Eğer grubu lider bitirirsek play-off oynama hakkını gruplara gitmeden önce cebimize koyacağız, önemli. O maçlardan sonra Merkez Hakem Kurulu semineri var. Hakem arkadaşlar da burada toplanacak. Tekrar bir kez daha onlarla bu konuyu konuşacağız" şeklinde konuştu.

"Merkez Hakem Kurulu'nu profesyonel bir yapıya kavuşturma konusunda çalışma var"

Kulüpler Birliği ile birlikte Merkez Hakem Kurulu'nu profesyonelleştirme adına çalışma içinde olduklarına vurgu yapan TFF Başkanı, "Biz hala kendi çocuklarımıza inanıyoruz ama bizim onlara yapmış olduğumuz bu kadar desteğe rağmen hala istediğimiz performansı alamıyorsak elimizde alternatifleri var. Şu anda Kulüpler Birliği ile beraber çalışıyoruz. Geçen sene de bu konuda çalışmışlardı. Ortak bir şirket adında profesyonelleşip, hem Kulüpler Birliği'nin koyduğu üyelerle hem de federasyonun koyduğu üyelerle profesyonel bir yapıya Merkez Hakem Kurulu'nu kavuşturma konusunda bir çalışma var. Kulüpler Birliği ile MHK çalışıyor. Önümüzdeki hafta bu konuda bir netice ortaya çıkar. Ben bugün başkanımıza da söyledim. Evet federasyonların elinde Merkez Hakem Kurulu'nu bir güç olarak tutabilir. Herkes güç benim elimde olsun ister. Eğer manipülasyon aklında varsa kafasının arkasında hesaplar varsa Merkez Hakem Kurulu elimde dursun tabii. Orada istediğim gibi yönlendireyim diye düşüncesi olabilir. Geçmişte bunun örneklerini yaşadık. Hep bundan muzdariptik. Biz öz veriyle çalışıyoruz bu hatalar düzelsin diye. Avrupa'da örnekleri var. Belki Merkez Hakem Kurulu'nun ihalesini tamamen Kulüpler Birliği'ne vermeye de hazırız. Kendileri bizim özverimize, samimiyetimize inananlar var, inanmayanlar var. Onlar birbirlerine daha samimi şekilde bunu yönetebileceklerine inanıyorlarsa biz de zaten o yetkiyi Kulüpler Birliği'ne devretmeye de hazırız. Bizim güç elimizde olsun diye bir düşüncemiz yok. İlerleyen günlerde onun da neticesini alırız. Samimiyetimize olan inancını beyan ettiği için başkana tekrar teşekkür ediyorum. Hep istediğim bir şey var. Bu kadar teveccüh varsa insanlar bizim tarafsızlığımıza, samimiyetimize inanıyorsa Cenabı Allah bu inancı olan insanlara karşı bizleri mahcup etmesin. Tek düşüncem o. Başkanım dedi, biz de zor durumda kalıyoruz. Yani bu kadar tepkiyi almaktansa belli bir noktada bırakırız. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Başkanımızla da aynı frekanstayız. Federasyondan ne ben, ne de yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın hiçbirinin de burada duralım diye bir iddiamız yok ama bir çarpık düzen var. Bu çarpık düzeni düzeltebilir miyiz diye mücadele ediyoruz. Cenabı Allah inşallah düzeltmeyi bize nasip eder. Futbolun barışa, kardeşliğe hizmet edecek iklimini oluştururuz. Tekrar başkanıma teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Hasan Arat: "VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor"

Hasan Arat da yabancı VAR hakemi konusunda ısrarlarının devam ettiğini söyledi. Arat, "Beşiktaş, demokratik teamüllerle seçilmiş bir başkanın her zaman yanında olmalıdır, yanındadır. Çünkü demokratik teamüllerle seçilen başkan, buraya gelirken çok önemli sözler vermiştir. Biz bu sözlerin geçerliliğine inanıyoruz camia olarak. Kendisinin kişiliğine de inanıyoruz ve heyetine de inanıyoruz. Süregelen sıkıntıları, hataları ve camiamızın serzenişlerini kendisine ilettim. Başkan çok açık sözlü bir insan. Biz de aynı açık sözlülükte, kapalı kapılar ardında olmadan kendilerine düşüncelerimizi ifade ettik ki kendileri yine nezaket gösterdi. Sizlerle bunu paylaştı. Evet, konuştuğumuz konular bu kadar açıktır. Sıkıntılarımız vardır. Bu sıkıntılarımız camialarda büyük üzüntülere, sıkıntılara, gençlerde büyük üzüntülere neden oluyor. Haksızlığa herkes artık tahammül edemiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerine baktığınız zaman dünya standardında tesisler. Bu tesisleri eğer iyi personeliniz olmazsa idare edemezsiniz. İyi yönetiminiz olmazsa da idare edemezsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu bu vizyonuyla tüm kulüplere önemli hedef açmıştır. Bu hedefte kulüpler büyük yatırımlar yapmıştır. Stadyumlar yapılmıştır. Devletimiz büyük özverilerde bulunmuştur. Milyonlarca insan televizyonlarının başında stadyumlarda maçlar seyretmektedir. Ama eğer hakem müessesesi bu duyarlılığı göstermezse Türkiye'de ciddi sosyolojik sıkıntılar yaşanabilir. Biz aşağı yukarı iki haftada bir Avrupa maçı oynuyoruz. Avrupa maçlarında hakem konuşulmuyor. VAR'da konuşulmuyor. İzlanda maçını hatırlayın, 1 dakikada aleyhimize veya lehimize verilen kararlara hiçbirimiz itiraz etmedik. Türkiye'de biz bu konuda daha adaletli davranılması gerektiğine inanıyoruz ve VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. Başkan eğer bunu anlayışla karşılar ve heyetiyle görüşürse biz buna inanıyoruz. Yani ilk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz. Çünkü vatandaş artık bu konuda sıkıntılı" dedi.

"Milli takımımıza başarılar diliyorum"

A Milli Futbol Takımı'na, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Galler ve Karadağ maçlarında başarılar dileyen Başkan Arat, "Türk Milli Takımı çok önemli bir süreç içerisinde. Bu süreçte de Galler ve Karadağ maçlarında milli takımımıza başarılar diliyorum. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak bugün burada bulunup, başkanla tüm açıklıkla konuşabildiğimiz için de çok iyi hisler içerisindeyiz. Bu bizi şaşırtan bir diyalog değildir. Başkan seçildiği günden beri aynı hisler içerisindedir. Kendisi eski bir kulüp yöneticisi olduğu için iyi analiz edebiliyor. Biz kendisinin ve heyetinin samimiyetine inanıyoruz. Beşiktaş camiası olarak da ben önümüzdeki hafta zaten kendi içimizde bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Kendi iç meselelerimizi de orada konuşuruz ama lig henüz daha bitmiş değil. Bu ligin adil bir şekilde devam etmesi aynı zamanda Avrupa'da önemli maçlarımız var. İyi olmasını tercih ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş belli kırılmalar yaşamıştır"

Türk futbolunda iyi şeyler olacağına inandığını ancak kulüp olarak da kırılmalar yaşadıklarını belirten Hasan Arat, "Tel Aviv kararı konusunda başkanımızla sürekli temaslarımız oldu. Kendileri bize her türlü desteği verdi. Yine UEFA başkanı buraya geldiğinde toplantıya bizleri de davet etti. Ancak o günkü şahsi sıkıntılarım nedeniyle katılamadım. Türkiye'de iyi şeyler olacak. Futbolda iyi şeyler olacak. Çünkü ben o anlayışı başkanda ve heyetinde görüyorum. Beşiktaş belli kırılmalar yaşamıştır, üzülmüştür. Biz Beşiktaş olarak kötü oynadığımız bir maçta hakem bahanesine başvurmayız. Biz kötü oynadıysak, kötü oynadık deriz. Bugün bu anlayışı bize gösterdikleri için başkana ve heyetine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizler bu görevlerde kalıcı insanlar değiliz. Önemli olan görev yaptığımız dönemlerde olumlu birer damla bırakabilmektir. Herkes için hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.