Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Beşiktaş, ara transfer döneminin en çok istediği isimlerden Emmanuel Agbadou transferinde sona yaklaştı.

BEŞİKTAŞ AGHADOU TRANSFERİNDE SONA GELDİ

Son 9 resmi maçında yenilgi yüzü görmeyen ve üst üste 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta moraller yükselirken, siyah-beyazlı yönetim kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle talep ettiği Emmanuel Agbadou transferinde mutlu sona çok yaklaşıldı.

WOLVERHAMPTON İLE SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Beşiktaş, Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou için İngiliz ekibi Wolverhampton ile son detaylar üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu dahil toplam teklifi 15 milyon euro seviyesine çıkardı.

FİNAL GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Tarafların artık final aşamasına geçtiği belirtilirken, transferin bugün ya da yarın sonuçlanması bekleniyor. Anlaşmanın sağlanması halinde Agbadou'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

AGBADOU HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Deneyimli savunma oyuncusunun, kulüplerin el sıkışmasını beklerken yolculuk için hazırlıklarını yaptığı öğrenildi.

SÖZLEŞME 3.5 YILLIK OLACAK

Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakan Emmanuel Agbadou ile yapılan anlaşmanın 3.5 yıllık olması öngörülüyor. Siyah-beyazlı kulüp ile Wolverhampton arasındaki ödeme planının netleşmesinin ardından Agbadou, kendisini Haziran 2029'a kadar Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.