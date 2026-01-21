Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Beşiktaş, ara transfer döneminin en çok istediği isimlerden Emmanuel Agbadou transferinde sona yaklaştı.
Son 9 resmi maçında yenilgi yüzü görmeyen ve üst üste 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta moraller yükselirken, siyah-beyazlı yönetim kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle talep ettiği Emmanuel Agbadou transferinde mutlu sona çok yaklaşıldı.
Beşiktaş, Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou için İngiliz ekibi Wolverhampton ile son detaylar üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu dahil toplam teklifi 15 milyon euro seviyesine çıkardı.
Tarafların artık final aşamasına geçtiği belirtilirken, transferin bugün ya da yarın sonuçlanması bekleniyor. Anlaşmanın sağlanması halinde Agbadou'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi planlanıyor.
Deneyimli savunma oyuncusunun, kulüplerin el sıkışmasını beklerken yolculuk için hazırlıklarını yaptığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakan Emmanuel Agbadou ile yapılan anlaşmanın 3.5 yıllık olması öngörülüyor. Siyah-beyazlı kulüp ile Wolverhampton arasındaki ödeme planının netleşmesinin ardından Agbadou, kendisini Haziran 2029'a kadar Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
