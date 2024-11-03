Veloturk Gran Fondo by Salcano Çeşme'de Koşuldu - Son Dakika
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Spor

Veloturk Gran Fondo by Salcano Çeşme'de Koşuldu

Çeşme, 'Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesine destek için bisikletseverleri bir araya getiren Veloturk Gran Fondo by Salcano'ya 8. kez ev sahipliği yaptı. 12 ülkeden 708 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

03.11.2024 18:12  Güncelleme: 19:17
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- Veloturk Gran Fondo by Salcano, Çeşme'de koşuldu

İZMİR - Çeşme, 'Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesine destek olmak için bisikletseverleri bir araya getiren Veloturk Gran Fondo by Salcano'ya 8. kez ev sahipliği yaptı.

Çocukları karne hediyesi olarak bisikletleriyle buluşturabilmeyi amaçlayan amatör yol bisiklet yarışı Veloturk Gran Fondo by Salcano, spor ile sosyal farkındalık oluşturdu. 'Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesine destek olmak için bisikletseverleri bir araya getiren organizasyon, bu sene 8. kez Çeşme'de koşuldu. Organizasyonun ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

12 ülkeden 708 sporcu yer aldı

Argeus Travel & Event tarafından Veloturk işbirliği ve Salcano'nun ana sponsorluğunda Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu destekleri ile gerçekleşti. Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren yarışa, bu yıl Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, Kazakistan, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 708 sporcu katıldı.

3 ayrı parkurda start verildi

Organizasyonda 91K'lık Salcano parkurunun startı saat 08.00'de, 67K'lık parkurunun startı 08.30'da ve 41K'lık Çeşme parkurunun startı 09.00'da verildi. Cumhuriyet Meydanı'ndan gerçekleşen starları; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkan Vekili Banu Ayhan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Enver Yılmaz, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz, Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar verdi.

Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle takdim edildi.

Mehmet Maraşlı: "Organizasyondan dolayı mutluluk duyuyorum"

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Çeşme'de kasım ayında güzel bir günde spor organizasyonun ilçemizde bulunmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Sporun ve turizmin birbirine çok yakıştığını, turizm açısından bakıldığı zaman ise bölgemizde her daim spor yapılabileceğini tüm dünyaya hitap edebileceğimizi göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yarışmaya katılan 700'den fazla sporcu ile beraber hem ülke hem de ilçemizin tanıtımına faydalı olduğunu düşünüyorum. Spor deyince bağımlılıktan uzak sağlam zihinlerin, vücutların olabileceği etkinlikleri çok beğeniyorum. Tüm katılımcılara ve organizasyon ekibine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Lal Denizli: "Sporun birleştirici gücünün ön plana çıkması bizler için kıymetli"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise, "Bu tip etkinlikler bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Hem uluslararası katılım sağlıyor hem de sporun birleştirici gücünün ön plana çıkması bizler için kıymetli. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu ve geçtiği zor günlerde spor aktivitelerinin konuşulduğu etkinliklerde Çeşme'de ev sahipliği yapmak beni çok mutlu ediyor. Bu sene 3 farklı parkurumuz vardı. 12 ülkeden katılım sağlandı. Sporcu sayılarımız onların yakınları da dediğimizde aslında sezonun bitmesine müsaade etmediğimiz bir etkinliğe dönüştü. Daha nice 8 yıllara olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Veloturk Gran Fondo by Salcano Çeşme'de Koşuldu - Son Dakika

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