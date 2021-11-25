Vitor Pereira derbiyi kazanan kadroyu değiştirdi! Olympiakos-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oldu. Kazanmaktan başka çaresi olmayan temsilcimiz, 3 puanı alarak gruptan çıkma şansını avantajlı bir şekilde son maça taşımak istiyor.

FENERBAHÇE'DE YILDIZLAR YOK

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile Enner Valencia, karşılaşmada yerlerini alamadı. Ayrıca takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo da maç kadrosunda yer almadı. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Olympiakos: Vaclik; Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk; M. Camara, M'Vila, A. Camara; Masouras, Onyekuru, El-Arabi

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Berisha, Rossi.

CANLI ANLATIM

Dakika 4: Hızlı gelişen Olympikos atağında sağ kanattan ceza sahasına sokulan Masouras'ın sert bir şekilde kale sahasına kestiği topa doğru Camara hamle yaptı. Ama topa dokunamadı.

Dakika 2: Hızlı gelişen Olympiakos atağında Camara, ceza sahasına doğru hareketlenen Onyekuru'yu topla buluşturmak istedi. Osayi-Samuel araya girip tehlikeyi büyümeden önledi.