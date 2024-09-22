Voleybol Çeyrek Finalleri Belirlendi

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de 2024-2025 sezonu grup maçlarının ardından son 3 çeyrek finalist belirlendi.
Bursa ve İzmir'deki grup müsabakalarında 1. Grup'ta Galatasaray Daikin, 2. Grup'ta Bahçelievler Belediyespor ve 3. Grup'ta Beşiktaş çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru'nun doğrudan çeyrek finale yükseldiği organizasyonda tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalin galipleri, adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.
Kurayla belirlenecek çeyrek final maçları, geçen sezon ligi ilk 4 sırada bitiren Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Türk Hava Yolları ev sahipliğinde oynanacak.
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