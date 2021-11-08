Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8. haftanın programı şöyle:
13.00 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)
16.00 Bolu Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Bolu-Karaçayır)
16.30 Yeşilyurt-Mert Grup Sigorta (Burhan Felek Vestel)
18.00 Karayolları-PTT (Başkent Voleybol)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yollar (Bursa Cengiz Göllü)
19.00 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
Kaynak: AA
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