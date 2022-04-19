Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı

19.04.2022 17:34
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı

Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Uzatör, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Stevenson, Ezgi Bektaş, Duygu Düzceler (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Merve Nur Öztürk, Pelin Özkılıççı, Ergül Eroğlu)Kuzeyboru: Simay Gazi, Vanjak, Mitchem,...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatör, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Stevenson, Ezgi Bektaş, Duygu Düzceler (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Merve Nur Öztürk, Pelin Özkılıççı, Ergül Eroğlu)

Kuzeyboru: Simay Gazi, Vanjak, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Hande Korkut, Elif Boran (Işıl Öz, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ezgi Akyaldız)

Setler: 23-25, 25-23, 19-25, 25-22, 7-15

Süre: 125 dakika (26, 28, 29, 29,13)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabının ikinci maçında Kuzeyboru, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

İlk maçı deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor 3-1 galip tamamlarken, bu sonuçla seride durum 1-1 geldi.

Serinin son maçı 21 Nisan Perşembe günü yine Aydın'da oynanacak.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı

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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Kuzeyboru: 3 Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Kuzeyboru: 3 'Dünya Üniversiteler Combat Kupası' Samsun'da yapılacak 'Dünya Üniversiteler Combat Kupası' Samsun'da yapılacak

Büyükşehir Belediyespor, Nur Öztürk, voleybol, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı - Son Dakika
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