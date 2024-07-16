Voleybolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Voleybolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Türkiye'yi CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi. Erkeklerde Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto; kadınlarda Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru mücadele edecek. Eşleşmeler açıklandı.

16.07.2024 16:15
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Voleybolda Türkiye'yi CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, Lüksemburg'da gerçekleştirildi.

Organizasyonda Türkiye'yi erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta, CEV Challenge Kupası'nda Spor Toto; kadınlar CEV Kupası'nda Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru temsil edecek.

Eşleşmeler şu şekilde:

Erkekler

CEV Kupası 16'lı eleme turu:

Ziraat Bankkart-32'li eleme turundan gelecek takım

Galatasaray HDI Sigorta-32'li eleme turundan gelecek takım

CEV Challenge Kupası 32'li eleme turu:

Spor Toto-Neftohimik Burgas (Bulgaristan)-A.O.P. Kifissia (Yunanistan) eşleşmesinin galibi

Kadınlar

CEV Kupası son 32 turu:

Türk Hava Yolları-OK Herceg Novi (Karadağ)-Grot Budowlani (Polonya) eşleşmesinin mağlubu

Kuzeyboru-OK Dinamo (Hırvatistan)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Voleybolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu - Son Dakika

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