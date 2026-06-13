Voleybolda Türkiye, Fransa'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
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Voleybolda Türkiye, Fransa'yı 3-0 Yendi

Voleybolda Türkiye, Fransa\'yı 3-0 Yendi
13.06.2026 17:59
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa'yı mağlup ederek Milletler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

SALON: TD Place

HAKEMLER: Hector Ortiz (Porto Riko), Jiang Liu (Çin)

TÜRKİYE: Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Berkay (L) (Cafer, Kaan, Mirza, Beytullah,

FRANSA: Iyegbekedo, Brizard, Henno, Magnin, Boyer, Clevenot, Ramon (L) (Gueye, Tizi-Oualou, Duflos Rossi, Pujol)

SETLER: 25-23, 27-25, 25-21

SÜRE: 1 saat 26 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da izledi. 2026 Milletler Ligi'nin ilk etabında 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Kanada'nın Ottowa şehrinde mücadele eden Filenin Efeleri, üçüncü maçında 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 02.30'da İtalya ile karşılaşacak.

Karşılaşma sonrası A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Gökçen Yüksel, Adis Lagumzdija, Ahmet Tümer ve Efe Bayram galibiyeti değerlendirdi. Çok mutlu olduğunu dile getiren Gökçen Yüksel, "Takımıma katkı sağlayabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Fransa karşısında sahada ne kadar güçlü bir ekip olduğumuzu gösterdik. Önümüzde iki önemli maç daha var. Bu karşılaşmaları da kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

ADİS LAGUMDZİJA: HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ VOLEYBOL OYNAYACAĞIMIZA İNANIYORUM

Fransa karşısında çok iyi bir performans sergilediklerine değinen Adis Lagumzdija, "ABD karşısında ortaya koymak istediğimiz oyunu tam anlamıyla sahaya yansıtamamıştık. Ancak Fransa karşısında çok daha iyi bir performans sergiledik. Her geçen gün daha iyi voleybol oynayacağımıza inanıyorum. İtalya maçı da oldukça zorlu geçecek ancak kalan iki karşılaşmada da elimizden geleni yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

AHMET TÜMER: HERKES BU GALİBİYET İÇİN BÜYÜK EMEK VERDİ

Maç boyunca disiplinden kopmadıklarını belirten Ahmet Tümer, "Takımımla gurur duyuyorum. Herkes bu galibiyet için büyük emek verdi. Maç boyunca disiplinimizi koruduk. Sadece ikinci setin son bölümünde kısa süreli bir düşüş yaşadık ancak o seti de kazanmayı başardık. Umarım İtalya karşısında da sahadan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz" ifadelerinde bulundu.

EFE BAYRAM: MİLLETLER LİGİ'NDEKİ İLK GALİBİYETİMİZİ ALMAK BİZİM ADIMIZA ÇOK DEĞERLİYDİ

Takım olarak çok iyi bir uyum sergilediklerini söyleyen Efe Bayram ise, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Son iki olimpiyatın şampiyonu Fransa'yı 3-0 mağlup etmek ve bu sonuçla Milletler Ligi'ndeki ilk galibiyetimizi almak bizim adımıza çok değerliydi. Sahada iyi bir voleybol ortaya koyduk ancak geliştirmemiz gereken noktalar da vardı. En önemlisi, takım olarak çok iyi bir uyum sergiledik. Umarım kalan iki maçta da aynı performansı ortaya koyarak yolumuza başarılı bir şekilde devam ederiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Filenin Efeleri, Fransa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolda Türkiye, Fransa'yı 3-0 Yendi - Son Dakika

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