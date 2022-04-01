Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti - Son Dakika
Üye Girişi

Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti

01.04.2022 23:33
Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti

Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan paylaştığı iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Bir davete katılan Demirel göğsünden göbeğine kadar inen dekoltesiyle ortalığı kasıp kavurdu.

Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, katıldığı bir davette tercih ettiği cesur elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Volkan Demirel'in eşi göğsünden göbeğine kadar inen dekoltesiyle ortalığı kasıp kavurdu

CESUR KIYAFETİYLE TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile bir davete katıldı. Demirel düğünde tercih ettiği göğsünden göbeğine kadar dekoltesi bulunan cesur kıyafetiyle adından söz ettirdi. Sosyal medyada övgülere boğulan Zeynep Sever Demirel'e takipçileri "Bu kadar güzel olmak zor değil mi yenge?", "Çok güzelsin yenge" gibi yorumlar yaptı.

Volkan Demirel'in eşi göğsünden göbeğine kadar inen dekoltesiyle ortalığı kasıp kavurdu
Volkan Demirel'in eşi göğsünden göbeğine kadar inen dekoltesiyle ortalığı kasıp kavurdu
Volkan Demirel'in eşi göğsünden göbeğine kadar inen dekoltesiyle ortalığı kasıp kavurdu
YORUMLAR
500

Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti - Son Dakika


Son Dakika
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
22:42 Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi
22:39 Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı
22:24 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 23:38:17. #1.13#
SON DAKİKA: Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement