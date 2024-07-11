Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel\'den 3. bebek müjdesi

Geçtiğimiz ay boşanacakları söylentileriyle gündeme gelen Volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti 3. kez bebek bekliyor.

11.07.2024 07:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü olan Volkan Demirel, 2010 yılında oyuncu eşi Zeynep Demirel ile dünya evine girmişti. Evliliklerinden 2 kız çocuğu olan ve mayıs ayında boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten bebek müjdesi geldi.

KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Muhabir Online'da yer alan habere göre, Zeynep Demirel 3. kez anne olacağı ileri sürüldü. Demirel'in dün yaptığı paylaşımda göbeğinin belirginleşmesi de dikkatlerden kaçmadı. Dün 35. yaşını kutlayan güzel oyuncu "Bu defa hiç olmadığım kadar karışık, hiç olmadığım kadar dalgalıyım. Öyle bir yerdeyim ki, çok sorguladığım için mi sert cevaplar alıyorum yoksa zaten bildiğim soruların cevapları mı bunlar bilmiyorum. Bildiğim, ne yaparsan yap, hayatta olması gerekenin olduğu. İlahi kudretin senaryosu biz fanilerin öngördüğünden farklı çoğu zaman. Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Evet 35 oldum, gökyüzünün başka rengi de varmış, taşın sert olduğunu geç fark etmişim ve bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi

BOŞANMA İDDİASI

Geçtiğimiz mayıs ayında Volkan ve Zeynep Demirel çiftinin boşanacakları iddiası ortaya atılmıştı. Ancak çift bu haberlerin ardından sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla, yalanlayarak "Bazen çoğu evlilikte olduğu gibi tartışıyoruz anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" demişti. Dün gece bir mekan çıkışı kamera karşısına geçen çift, hakkında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu. Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Zeynep Demirel, "Her evlilikte olduğu gibi tartışmalar ve fikir ayrılıklarımız oluyor. Teyit etmeden dava açılmış gibi haber yapılması doğru değil. Bizim 2 çocuğumuz var biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Bu çok vicdansızca bir hareket böyle bir şey yok yalan bir haber" demişti.

Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi
Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi

Zeynep Demirel, Volkan Demirel, Bebek, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yakup Becerikli: bu ve bunun gibiler ülkeye sadece yük 1 6 Yanıtla

07:05 Afyonkarahisar’da korkutan deprem Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı
03:47 Japonya’nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı Japonya'nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı
01:27 ABD, İsrail’e 227 kilogramlık bombaları tekrar göndermeye başladı ABD, İsrail'e 227 kilogramlık bombaları tekrar göndermeye başladı
23:52 Sonuç bildirgesi yayımlandı NATO zirvesine 2026’da Türkiye ev sahipliği yapacak Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak
21:18 Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 10’u iptal edildi Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
07:49 Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel’den 3. bebek müjdesi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi
00:03 İtalya okullarda cep telefonlarını yasaklıyor İtalya okullarda cep telefonlarını yasaklıyor
23:54 Hollanda’yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya’nın rakibi oldu Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu
23:08 Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı İşte Kabine’nin en çok beğenilen 5 ismi Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi
22:58 Fenerbahçe’nin hazırlık maçında ortalık bir anda karıştı İki futbolcu, boğaz boğaza kavga etti Fenerbahçe'nin hazırlık maçında ortalık bir anda karıştı! İki futbolcu, boğaz boğaza kavga etti
22:22 Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı
21:00 Beşiktaş’ın Ciro Immobile için Lazio’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Ciro Immobile için Lazio'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
20:58 Erdoğan ve Biden’dan ayaküstü sohbet NATO zirvesinde aile fotoğrafı Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 08:23:03. #1.12#
SON DAKİKA: Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement