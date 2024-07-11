Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel\'den 3. bebek müjdesi

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Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü olan Volkan Demirel, 2010 yılında oyuncu eşi Zeynep Demirel ile dünya evine girmişti. Evliliklerinden 2 kız çocuğu olan ve mayıs ayında boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten bebek müjdesi geldi.

KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Muhabir Online'da yer alan habere göre, Zeynep Demirel 3. kez anne olacağı ileri sürüldü. Demirel'in dün yaptığı paylaşımda göbeğinin belirginleşmesi de dikkatlerden kaçmadı. Dün 35. yaşını kutlayan güzel oyuncu "Bu defa hiç olmadığım kadar karışık, hiç olmadığım kadar dalgalıyım. Öyle bir yerdeyim ki, çok sorguladığım için mi sert cevaplar alıyorum yoksa zaten bildiğim soruların cevapları mı bunlar bilmiyorum. Bildiğim, ne yaparsan yap, hayatta olması gerekenin olduğu. İlahi kudretin senaryosu biz fanilerin öngördüğünden farklı çoğu zaman. Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Evet 35 oldum, gökyüzünün başka rengi de varmış, taşın sert olduğunu geç fark etmişim ve bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş" ifadelerini kullandı.

BOŞANMA İDDİASI

Geçtiğimiz mayıs ayında Volkan ve Zeynep Demirel çiftinin boşanacakları iddiası ortaya atılmıştı. Ancak çift bu haberlerin ardından sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla, yalanlayarak "Bazen çoğu evlilikte olduğu gibi tartışıyoruz anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" demişti. Dün gece bir mekan çıkışı kamera karşısına geçen çift, hakkında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu. Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Zeynep Demirel, "Her evlilikte olduğu gibi tartışmalar ve fikir ayrılıklarımız oluyor. Teyit etmeden dava açılmış gibi haber yapılması doğru değil. Bizim 2 çocuğumuz var biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Bu çok vicdansızca bir hareket böyle bir şey yok yalan bir haber" demişti.