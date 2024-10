Walter\'dan Hull City Umudu

Spor

Hull City Teknik Direktörü Tim Walter, gelecek haftalar için takımından umutlu

Namık Kemal KILINÇ - Uğur DEMİRKIRDI/ SERİK - ANTALYA, – İNGİLTERE Championship ekiplerinden Hull City'de teknik direktör Tim Walter, "İlk başlarda zorlandık, ekibimiz tam değildi. İstediğimiz oyuncuların tamamı yoktu. Bunun da üstesinden geleceğiz. Bu sezon geçen seneye göre 50 gol daha az attık. Her şey iyiye gidiyor. Umarım her şey daha iyi olacak" dedi.

Hull City, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Teknik direktör Tim Walter, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hull City Teknik Direktörü Tim Walter, Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu aktararak, "İlk başlarda zorlandık, ekibimiz tam değildi. İstediğimiz oyuncuların tamamı yoktu. Bunun da üstesinden geleceğiz. Bu sezon geçen seneye göre 50 gol daha az attık. Her şey iyiye gidiyor. Önümüzdeki maçları merakla bekliyorum. Umarım her şey daha iyi olacak" diye konuştu.

'AMACIMIZ DAHA FAZLA GOL ATMAK'

Takımın iyiye gittiğinin altını çizen 48 yaşındaki teknik adam, "Benim beklerden başlayarak farklı bir oyun felsefem var. İlk başlarda hücum konusunda zorlandık. Son maçlarda da 10 gol attık. İyiye gidiyoruz. Yeni oyunculara ihtiyacımız var. Amacımız nihayetinde daha fazla gol atmak. Bu yolda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİYE GİDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Tecrübeli teknik adam, bireysel değil takım olarak oynadıklarını belirterek, "Biz bir takımız, tek bir oyuncuya bağlı değiliz. Abdülkadir çok önemli bir oyuncu. Oynadığı maçlarda gol attı. Üç maçı kazandık ama sonuncuyu kaybettik. Takım olarak oynuyoruz, daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'STADIMIZIN KALEMİZ OLMASINI İSTİYORUZ'

Bu sezon kendi sahalarında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet almalarıyla ilgili bir soruya Alman çalıştırıcı şu yanıtı verdi:

"Bu bir trend değil. Kendi evimizde de kazanmak istiyoruz. Stadımızın kalemiz olmasını istiyoruz. Taraftarlarımızla sinerji oluşturmak istiyoruz. Bu bir trend değil. Kendi sahamızda da kazanacağız."

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ile her konuda konuştuklarını anlatan Walter, "Aslında biz her şeyi konuşuyoruz. Her şeyi konuşabiliyoruz ama günün sonunda patron o. Son kararı o verecek. Transfer dönemi bitti. Çok kıymetli iki Türk oyuncumuz var. Belki kış transfer döneminde olur" dedi.

'TÜM OYUNCULARIMIN PERFORMANSININ PATLAMA YAPMASINI İSTİYORUM'

Tim Walter, sağ kanat oyuncusu Mohamed Belloumi'nin performansı ve oyuncudan beklentiyle ilgili de bir soruya "Umarım. Mohamed özelinde değil tüm oyuncularımın performansının patlama yapmasını istiyorum. Bu bir takım oyunu. Biz bir aileyiz. Tüm oyuncularımın performansının artmasını istiyoruz" yanıtını verdi.