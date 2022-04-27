Yapılan ankete göre Türkiye'de "Spor kulübü" denince akla ilk gelen takım belli oldu - Son Dakika
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Yapılan ankete göre Türkiye'de "Spor kulübü" denince akla ilk gelen takım belli oldu

27.04.2022 19:54

Türkiye'de 1200 kişiye sorularak yapılan ankete göre spor kulübü denince akla ilk gelen takım Fenerbahçe oldu. Araştırmaya göre Türkiye'de en çok ilgilenilen spor dalı yüzde 86'yla futbol. Süper Lig'in en beğenilen takımı ise Galatasaray oldu.

Bir bahis platformu tarafından Türkiye genelinde 600'ü kadın olmak üzere 1200 kişinin katıldığı araştırma tamamlandı. Araştırmaya göre Türkiye'nin en beğenilen kulübü Galatasaray olurken, spor kulübü denilince akla ilk gelen takım ise Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE ZİRVEDE

Araştırmaya göre Türkiye'de en çok ilgilenilen spor dalı yüzde 86'yla futbol. Yüzde 62'yle basketbol ve yüzde 51'le voleybol takipte. "Spor kulübü" denince akla gelen ilk takım Fenerbahçe'nin oranı yüzde 32. Sarı-lacivertli kulübün ardından yüzde 29'la Galatasaray, yüzde 22'yle Beşiktaş, yüzde 3'le Trabzonspor geliyor.

EN BEĞENİLEN TAKIM GALATASARAY

Araştırmada katılımcılara yöneltilen "Süper Lig'de en beğendiğiniz futbol takımı hangisidir" sorusuna gelen yanıtların oranıysa şöyle:

  • Galatasaray (%27)
  • Fenerbahçe (%25)
  • Beşiktaş (%21)
  • Trabzonspor (%12)
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Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yapılan ankete göre Türkiye'de 'Spor kulübü' denince akla ilk gelen takım belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yapılan ankete göre Türkiye'de "Spor kulübü" denince akla ilk gelen takım belli oldu - Son Dakika
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