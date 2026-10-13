Yarın Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla 24. maça çıkıyor - Son Dakika
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Yarın Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla 24. maça çıkıyor

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın Aston Villa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, İngiliz takımlarıyla 24. maçına çıkarken Aston Villa ile 4. kez karşılaşacak; daha önceki 3 maçı da kaybedip gol atamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı 24. maçına çıkacak.

Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla daha önce 23 resmi maçta kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz takımları ise 13 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, 23 maçta 18 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 42 gol gördü.

Fenerbahçe, ilk kez 1968-1969 sezonunda İngiliz ekipleriyle karşılaştı. O zamanki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Manchester City'yle eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılırken sahasında 2-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

1977-1978 sezonunda Aston Villa'yla o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda eşleşen sarı-lacivertili takım, her iki maçı da kaybederek elendi. 1979-1980 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Arsenal ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 kaybederken sahasında ise 0-0 berabere kalarak organizasyona veda etti.

Fenerbahçe, Arsenal eşleşmesinin ardından 16 sezon boyunca İngiliz takımlarıyla karşılaşmadı.

Manchester United deplasmanında tarihi galibiyet

1996-1997 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la aynı grupta yer alan sarı-lacivertliler, tarihi bir galibiyete imza attı.

Rakibi karşısında sahasındaki ilk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe, deplasmanda ise kazanan taraf oldu. Elvir Bolic'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Manchester United'ın Avrupa kupalarında sahasındaki 40 yıllık yenilmezlik serisini bitiren takım oldu.

Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tekrar Manchester United'la eşleşti. Gruptaki maçı deplasmanda 6-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Tuncay Şanlı'nın "hat-trick" performansıyla 3-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye çeyrek finalde elendi

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda teknik direktör Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı performansına imza attı.

Söz konusu sezonda gruptan çıktıktan sonra İspanyol ekibi Sevilla'yı penaltı atışlarıyla geçerek çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, bu turda İngiliz Chelsea'yle karşı karşıya geldi. Sahasında rakibini 2-1 ile geçen Fenerbahçe, deplasmanda ise 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda UEFA Şamipyonlar Ligi'nde eşleştiği Arsenal'a sahasında 5-2 mağlup olurken deplasmanda 0-0'lık beraberlik yaşadı.

2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinde bir kez daha Arsenal'la karşılaşan Fenerbahçe, ilk maçı sahasında 3-0, ikinci maçı ise deplasmanda 2-0 kaybetti.

Aston Villa ile 4. randevu

Fenerbahçe, Aston Villa ile 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle daha önce oynadığı 3 müsabakayı da kaybetti.

1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımın mücadelesinde 14 Eylül 1977'de oynanan maçı Aston Villa sahasında 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da oynanan rövanş müsabakasından da İngiliz ekibi 2-0 galip ayrıldı.

İki takım geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 galip tamamladı.

İki takımın arasındaki 3 maçı da İngiliz ekibi kazanırken, Fenerbahçe bu maçlarda gol atamadı.

Aston Villa, Türk takımlarına karşı 7 kez maç yaptı

İngiliz ekibi, Türk takımlarıyla daha önce 7 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'ye karşı 3 galibiyeti bulunan Aston Villa, diğer galibiyetlerini ise Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı elde etti.

1982-1983 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Beşiktaş'la eşleşen Aston Villa, sahasındaki maçı 3-1 kazanırken deplasman müsabakasından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

1994-1995 sezonunda UEFA Kupası'nda Trabzonspor'la eşleşen İngiliz ekibi, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybederken sahasındaki maçı 2-1 kazandı. Karadeniz ekibi deplasman golü avantajıyla turu geçen taraf oldu.

Maçlar

Fenerbahçe'nin İngiliz takımlarıyla oynadığı 23 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Tarih

Maç

Skor

18.09.1968

Manchester City-Fenerbahçe

0-0

02.10.1968

Fenerbahçe-Manchester City

2-1

14.09.1977

Aston Villa-Fenerbahçe

4-0

28.09.1977

Fenerbahçe-Aston Villa

0-2

19.09.1979

Arsenal-Fenerbahçe

2-0

03.10.1979

Fenerbahçe-Arsenal

0-0

16.10-1996

Fenerbahçe-Manchester United

0-2

30.10.1996

Manchester United-Fenerbahçe

0-1

28.09.2004

Manchester United-Fenerbahçe

6-2

08.12.2004

Fenerbahçe-Manchester United

3-0

19.10.2006

Newcastle United-Fenerbahçe

1-0

02.04.2008

Fenerbahçe-Chelsea

2-1

08.04.2008

Chelsea-Fenerbahçe

2-0

21.10.2008

Fenerbahçe-Arsenal

2-5

05.11.2008

Arsenal-Fenerbahçe

0-0

21.08.2013

Fenerbahçe-Arsenal

0-3

27.08.2013

Arsenal-Fenerbahçe

2-0

20.10.2016

Manchester United-Fenerbahçe

4-1

03.11.2016

Fenerbahçe-Manchester United

2-1

24.10.2024

Fenerbahçe-Manchester United

1-1

22.01.2026

Fenerbahçe-Aston Villa

0-1

19.02.2026

Fenerbahçe-Nottingham Forest

0-3

26.02.2026

Nottingham Forest-Fenerbahçe

1-2

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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