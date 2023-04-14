Yaşamını yitiren voleybolcunun ailesi İstanbul'da! Havalimanındaki halleri yürekleri dağladı - Son Dakika
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Yaşamını yitiren voleybolcunun ailesi İstanbul'da! Havalimanındaki halleri yürekleri dağladı

14.04.2023 09:39

Üsküdar'da otelin önünde ölü bulunan Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Novara voleybol takımının 19 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi. Acı haberi duyan Ituma'nın annesi Elizabeth Udeokereke ve teyzesi Helen Udeokereke'nin üzüntüleri yüzlerinden okundu.

Eczacıbaşı maçını oynamak için İstanbul'a gelen ve karşılaşma sonrası otele giden Igor Gorgonzola Novara takımı trajik bir olay yaşadı. Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği İtalyan ekibinin 19 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma, otelin önünde ölü bulundu.

ANNESİ VE TEYZESİ İSTANBUL'A GELDİ

Acı haberi alan Ituma'nın annesi Elizabeth Udeokereke ve teyzesi Helen Udeokereke, Türk Hava Yolları'nın 1896 sefer sayılı Milano uçağıyla 19.15 sıralarında İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda İGA Pass görevlileri tarafından karşılanan anne ve teyzenin oldukça üzgün oldukları görüldü.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Pasaport işlemlerinin ardından Ituma'nın ailesi havalimanından ayrıldı. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın Nijerya asıllı İtalya vatandaşı olan oyuncusu Julia Ituma, kaldığı otelin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ituma'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Hayatını kaybeden voleybolcunun ailesi İstanbul'a geldi! Yıkılmış halleri yürek parçaladı
Hayatını kaybeden voleybolcunun ailesi İstanbul'a geldi! Yıkılmış halleri yürek parçaladı
Hayatını kaybeden voleybolcunun ailesi İstanbul'da! Havaalanındaki halleri yürek parçaladı
Hayatını kaybeden voleybolcunun ailesi İstanbul'da! Havaalanındaki halleri yürek parçaladı
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Son Dakika Spor Yaşamını yitiren voleybolcunun ailesi İstanbul'da! Havalimanındaki halleri yürekleri dağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşamını yitiren voleybolcunun ailesi İstanbul'da! Havalimanındaki halleri yürekleri dağladı - Son Dakika
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