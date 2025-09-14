Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi

Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
14.09.2025 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket finalinde Almanya'ya 88-83 kaybederek Avrupa ikincisi oldu. Milli takımımız tarihinde ikinci kez gümüş madalya kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 final maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

12 DEV ADAM AVRUPA İKİNCİSİ

A Milli Takım, son dakikalarına önde girdiği karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybetti. Bu sonucun ardından 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi

TARİHİMİZİN İKİNCİ GÜMÜŞ MADALYASI

A Milli Takım, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. 12 Dev Adam, daha önce 2001'de ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda final oynamış ve Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikinci olmuştu.

ALPEREN VE CEDİ'NİN 51 SAYISI YETMEDİ

12 Dev Adam'da Alperen Şengün 28, Cedi Osman 23 sayıyla takımımızın en skorerleri oldu. Almanya'da ise Isaac Bonga 20, Franz Wagner ise 18 sayıyla mücadele etti.

Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi

ALPEREN TURNUVANIN EN İYİ 5'İNDE

Milli takımımızda oynadığı tüm maçlarda yıldızlaşan yıldız oyuncumuz Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in en iyi 5'ine seçilme başarısı gösterdi. EuroBasket 2025'in MVP'si ise Dennis Schröder seçildi.

TURNUVA YOLU

A Milli Basketbol Takımı; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda İsveç, çeyrek finalde Polonya ve yarı finalde de Yunanistan'ı farklı skorla geçerek adını finale yazdırdı.

BAKAN BAK'TAN 12 DEV ADAM İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan ve Avrupa ikincisi olan A Millî Erkek Basketbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. A Milli Erkek Basketbol Takımımızın başarısında emeği geçen sporcularımıza, teknik heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor."

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Milli Takım, EuroBasket, Basketbol, Almanya, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ahmet Ekinci:
    helal olsun dev adamlar ???? 53 5 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Son periyodda fişi çekeceğimiz sayı gelmedi ve adamlar 3 lüklerle öne geçti Maalesef larkin, Cedi ve alperenden başka oyuna ağırlığına verecek ekstra katlı verecek oyuncu sıkıntısı çektik 49 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    yav her gün oynanan bir maç degil 3 dakika canını verseniz bırakmazsınız ama salıverdiniz yok yoruldu yok çok çabaladı karşınızdakide insan makina degilki son 3 dk kaya kadarda önde gelip maç vermek kupayı vermek ahmaklıktan başka bir şey degil 31 17 Yanıtla
    recep özoğul:
    emeğe saygın olsun. Bu nasıl çirkin bir yorum. Ahmaklık vs diyorsun. 10 10
  • Neco3955:
    teşekkürler 12 dev adam almanya başkanı oradaydı keşke bizim yerli ve milli başkanımızda orada olsaydı 21 8 Yanıtla
  • Aa:
    son çeyrekteki acemice yapılan hatalar 25 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu 22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor

00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
23:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 00:23:48. #7.12#
SON DAKİKA: Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.