Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 final maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

12 DEV ADAM AVRUPA İKİNCİSİ

A Milli Takım, son dakikalarına önde girdiği karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybetti. Bu sonucun ardından 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

TARİHİMİZİN İKİNCİ GÜMÜŞ MADALYASI

A Milli Takım, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. 12 Dev Adam, daha önce 2001'de ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda final oynamış ve Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikinci olmuştu.

ALPEREN VE CEDİ'NİN 51 SAYISI YETMEDİ

12 Dev Adam'da Alperen Şengün 28, Cedi Osman 23 sayıyla takımımızın en skorerleri oldu. Almanya'da ise Isaac Bonga 20, Franz Wagner ise 18 sayıyla mücadele etti.

ALPEREN TURNUVANIN EN İYİ 5'İNDE

Milli takımımızda oynadığı tüm maçlarda yıldızlaşan yıldız oyuncumuz Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in en iyi 5'ine seçilme başarısı gösterdi. EuroBasket 2025'in MVP'si ise Dennis Schröder seçildi.

TURNUVA YOLU

A Milli Basketbol Takımı; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda İsveç, çeyrek finalde Polonya ve yarı finalde de Yunanistan'ı farklı skorla geçerek adını finale yazdırdı.

BAKAN BAK'TAN 12 DEV ADAM İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan ve Avrupa ikincisi olan A Millî Erkek Basketbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. A Milli Erkek Basketbol Takımımızın başarısında emeği geçen sporcularımıza, teknik heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor."