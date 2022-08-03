Menemen FK dümene Özden Töraydın'ı getirdi - Son Dakika
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Menemen FK dümene Özden Töraydın'ı getirdi

03.08.2022 11:17
Menemen FK dümene Özden Töraydın'ı getirdi

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Menemen Futbol Kulübü, teknik direktör Özden Töraydın'ı dümene geçirdi.

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Menemen Futbol Kulübü, teknik direktör Özden Töraydın'ı dümene geçirdi. Sarı-lacivertliler, Töraydın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp CEO'su Barış Orhunbilge, daha önce Altay ve Şanlıurfaspor'da görev yapan Töraydın'a başarılar dileyerek, "Menemen FK çok önem verdiğimiz bir proje.  Her açıdan örnek bir model oluşturacak Menemen FK'da bu açıdan Sayın Töraydın'a da önemli görevler düşüyor. Kendisiyle iki yıllık uzun bir yolculuğa başlıyoruz" dedi.

Orhunbilge, 15 oyuncu ile başlayan transfer hamlelerinin devam edeceğini de sözlerine ekleyerek, "Takımımız, 18 Ağustos tarihine kadar Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Teknik direktörümüz Özden Töraydın, Afyon kampına katılarak takımın başındaki yerini aldı" diye konuştu.Bu arada Töraydın'ın ekibinde Erkan Bulut ve Erhan Kurt yardımcı antrenör, Görkem Güngör atletik performans antrenörü, Kıvanç Bozkurt kaleci antrenörü, Çağdaş Candan maç performans analiz antrenörü, Serhat Alpay ise oyuncu izleme antrenörü olarak görev yapacak. Töraydın, Menemen FK'yı şirketi aracılığıyla devralan Özgür Ekmekçioğlu döneminde Altay'da 3'üncü Lig'de sportif direktör, 2'nci Lig'de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşamıştı.


- İzmir
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Menemenspor'a 4 takviye daha gelecek Menemenspor'a 4 takviye daha gelecek
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK dümene Özden Töraydın'ı getirdi - Son Dakika

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