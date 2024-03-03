Yıldırım Belediyesi, Balabanbey Kalesi\'nde Futbol Sahası Açtı

Yıldırım Belediyesi, Osmanlı Devleti'nin ilk yapısı olarak bilinen kentteki Balabanbey Kalesi'nde askerlerin talimhane olarak kullandığı alanın üzerine Nafiz Caşka Futbol Sahası'nı kazandırdı.
Bin 733 metrekaresinin yeşil alan, yürüyüş yolu ve spor alanları bulunan 5 bin metrekarelik Nafiz Caşka Futbol Sahası, törenle hizmete açıldı. Yıldırım'da spor yatırımlarına yeni halkalar eklemeye devam ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ı bir spor kenti yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor. İlçemizin dört bir yanını tesislerle donatarak hemşehrilerimize yürüyüş mesafesinde spor yapma imkanı sunuyoruz. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana bakanlığımızın ve büyükşehir belediyemizin destekleri ile başta Bursa'nın en büyük spor kompleksi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi olmak üzere 23 spor yatırımı hayata geçirdik. Hemşehrilerimizin kolaylıkla erişebileceği 8 semt sahasını ilçemize kazandırdık. Hamdolsun, spora yaptığımız yatırımlar meyvelerini veriyor. Lisanslı sporcu sayımız 4 bin 454 olurken, sporcularımız 3 bin 421 madalya ve 197 kupa kazandı. 11 tesiste düzenlediğimiz yaz ve kış spor okullarında 20 farklı branşta 166 bin 300 çocuğa, sosyal sorumluluk projelerinde 32 bin 122 çocuğa, özel ihtiyaç sahibi bin 456 çocuk ve ailesine, kadın spor merkezlerimizde 54 bin 322 kadına, 5 yılda 254 bin 200 vatandaşa spor ve eğitim hizmeti verdik" dedi.
Talimhane Futbol Sahası'nın bölge sakinlerinin yararlanabileceği güzel bir hizmet olduğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Tarihte, Osmanlı'nın ilk taş üstüne taş koydukları kale olarak bilinen Balabanbey Kalesi, yıllarca askeri karargah olarak kullanıldı. Kalenin yanında bulunan ve askerlerin eğitim yaptığı alanda 'Talimhane' adıyla günümüze kadar gelen bu alanda geçmiş yıllarda Türk futbolunun yüz akı birçok futbolcu yetişmiştir. Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmak adına hizmete açtığımız Yıldırım Belediyesi Nafiz Caşka Talimhane Futbol Sahası ilçemize hayırlı olsun. İnanıyorum ki bu sahada ter döken evlatlarımız arasından geleceğin şampiyonları çıkacak. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Talimhane Futbol Sahası'nda, çocuklarımızın futbol oynamalarını destekleyen rahmetli Nafiz Caşka Abimizin ismini yaşatıyoruz. Bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" sözlerini kaydetti.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise, "Kentinizle ne kadar bağ kurarsanız o kadar güzel hizmet üretebilirsiniz. Her belediye başkanına hizmet etmek nasip olmaz. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım için ne yapabilirim' diye gece gündüz çalışıyor. Biz, hemşehrilerimize nasıl hizmet üretebiliriz derdi içerisindeyiz. Hemşehrilerimizden gelen bir 'Allah razı olsun' cümlesi bizim kavuşabileceğimiz en güzel rütbe. Bursa'nın spor ve gençlik tarihi açısından önemli bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu güzel yatırımı hayata geçiren Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ı ve ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Talimhane sahası toprak bir sahaydı. Sağ olsun Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin dört bir yanına birbirinden güzel hizmetler kazandırdığı gibi bizden de destek alarak güzel bir sahayı hizmete açtı. Başkanımız, vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine Umurbey Havuzu'nu yenilememiz için ricada bulundu. Kısa süre içerisinde çalışmaları gerçekleştirip Yıldırımlı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yıldırım'ı el birliğiyle imar ve ihya edeceğiz" dedi.
Nafiz Caşka Talimhane Futbol Sahasının açılışına AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, 23. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Hayrettin Çakmak, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - BURSA
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