Yıldırım Demirören Golf Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

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TÜRKİYE Golf Federasyonu 6'ncı Olağan ve 9'uncu Mali Genel Kurulu'nda başkanlık seçimine mevcut başkan Yıldırım Demirören tek aday olarak girdi.

Türkiye Golf Federasyonu 6'ncı Olağan ve 9'uncu Mali Genel Kurulu'nda 125 delegenin oyunu alan Yıldırım Demirören 4 yıllığına yeniden başkan seçildi. 2021-2024 yılları Yönetim ve Denetleme Kurulu ile mali raporlarının ibra edildiği genel kurulda yeniden başkan seçilen Yıldırım Demirören'in yönetiminde, " Nihat Özdemir, İsmail Hasan Akçaylıoğlu, Murat Karaduman, Ahmet Olmuştur, Ali Düzgün Özdoğan, Mehmed Evyap, Anıl Tetik, Hasan Ceylan, Nejla Gerçek ve Güray Yazıcı" yer aldı.

'GOLF SPORUNUN İLERİYE GİTMESİ İÇİN ÇALIŞTIK'

Kurul öncesi delegelere hitap eden Demirören, son 3 senedir kader birliği yapan yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkürlerini sunduğunu ifade ederek, "Cidden çok güzel şeyler yaptık. Onun için de bugün tekrar karşınıza aday olarak çıkıyorum. Bazı yönetim kurulu arkadaşlarımızla yola devam edemeyeceğiz, bazılarıyla ise devam edeceğiz, haklarını helal etmelerini istiyorum. 2021'den beri Ankara'da yapılan federasyonumuzun olağan kurulundan beri göreve başlayan yönetim kurulu olarak ülkemizde golf sporunun ileriye gitmesi için çalıştık. Yapılanları birkaç başlık altında kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi mali durumun yeniden yapılandırılması. Göreve geldiğimizde cidden 4 milyon dolar'a yakın bir borç devralarak geldik. Sponsorlarımız ve bakanlığımızın büyük desteğiyle buraya, bütün borçları kapatmış şekilde geldik. Ben öncelikle sponsorlarımıza, bakanlığımıza, genel müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu borçların en büyüğü maalesef yapılan turnuvalardan yurt dışında olan borcumuz. Burada yönetim kurulu arkadaşlarımız birebir konuşarak, hem anaparada indirim, hem faizde indirim yaparak bizi bu büyük dertten kurtardı. Çünkü Golf Federasyonu olarak Avrupa'da itibarını kaybetmek üzere olan bir kurum haline gelmiştik. Yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize destek olan Sportoto, Türk Hava Yolları, IGA, Limak Holding, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, İddia, SOCAR ve Jumbo'ya ayrıca teşekkürleri borç bilirim. Bu arada kişisel olarak da destek olan Sayın Erhan Kamışlı'ya, Sayın Kıvanç Oktay'a, Sayın Ali Akkanat ve Sayın Yasin Akkanat'a, Sayın Fikret Öztürk'e, Sayın Murat Karaduman'a ve Sayın Sidar Tunca'ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Golfün gelişmesindeki en önemli şey uluslararası ilişkiler. Bu kapsamda European Tour ile yaptığımız çalışmalardan biraz önce bahsettim. Avrupa'da en üst seviyede turnuvaların federasyonumuza külfet yaratmayacak şekilde yapılması konusunda European Tour ile çalışmaya devam ettik, hala da devam ediyoruz. Çalışmaları sponsorlarla ilgili kamu kuruluşları, işletme ve saha sahipleri dahil olmak üzere tüm paydaşlar katılacak şekilde düzenledik. Yakın zamanda ülkemizde bir European Tour turnuvası yapmayı da planladık. Hatta aşağı yukarı da anlaştık. Bu bizim için ülkemizin turizmi için ve golf sporu açısından da tanıtım sağlayacağı için çok önemli bir adım oldu" dedi.

Federasyon Başkanlığı boyunca iletişimde çok önemli adımlar atıldığını ifade eden Demirören, "İnternet sitemizi yeniledik. YouTube kanalımızı açtık. Basınla diyaloglarımızı daha da geliştirdik. Genç sporcularımıza çok önem verdik. Avrupa'da büyük başarılara imzalar attık. Mühim olan golfün yayılması ve genç sporcularımızın artarak devam etmesi. Yeni ekibimle beraber bunları da her geçen gün üzerine koyarak devam edeceğimizi inanıyorum" diye konuştu.

'SPONSORLUKLAR ÇOK ÖNEMLİ'

Golf sporunu Türkiye'de daha farklı yerlere getirmek istediklerini dile getiren Demirören, "Özellikle bütçesi dar olan golf sporu ve bunun gibi sporlarda sponsorluk çok önemli. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman bize destek oldukları için, Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bu spor Türkiye'de pek bilinmez ama inanın kafa dinlemek, sakinleşmek için çok güzel bir spor. Özellikle gençlerimize tavsiye ediyorum" dedi.

Bedensel engelli golfün federasyona katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını da ifade eden Demirören, "Bedensel engelli golf sporunda biz aslında çok başarılıyız ve çok değerli oyuncularımız var. Şimdi bize bağlanması da ayrı bir değer katacak, ayrı ilgi alanı olacak. Zaten onunla ilgili yönetim kurulu arkadaşlarımızı bugünden belirledik" şeklinde konuştu.

Yıldırım Demirören'in yönetim kurulu listesinde yer alan Nihat Özdemir ise düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

" Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sonra tekrar Yıldırım başkanla beraber çalışıyoruz. Kendisi davet etti, tabii kendisini kırmam mümkün değildi. Ayrıca da golf sporunu çok seviyorum, golf de oynuyorum. Golfe faydam ve desteğim olsun diye başkanın davetini kıramadım. Kendisine teşekkür ediyorum. Beraber çalışmaktan da mutluluk duyacağımıza yürekten inanıyorum."

'En yakın maç ne zaman?' sorusunu ise Özdemir, 'Ebedi dostluk, ezeli bir rekabet var aramızda' diye cevaplarken, Yıldırım Demirören ise 'Nihat ağabey beni hep yeniyor. Henüz onu yenemedim" dedi.